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تفاصيل العثور على الطفل المتغيب في الشارقة

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تفاصيل العثور على الطفل المتغيب في الشارقة تفاصيل العثور على الطفل المتغيب في الشارقة

عثرت القيادة العامة لشرطة الشارقة على طفل يبلغ من العمر ١٢ سنة بعد أن تغيب عن منزله الكائن في منطقة ابو شغارة حيث تبين ان الفتى قصد منزل والدته المنفصلة عن زوجها نتيجة خلافات دون أن يبلغ والده الذي يعيش في عهدته ما أثار المخاوف حول اختفائه لمدة أكثر من 10ساعات.

وأوضحت القيادة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الطفل لذويه في مركز شرطة الغرب الشامل، وشكرت القيادة العامة لشرطة الشارقة الجمهور على تعاونهم وتفاعلهم الإيجابي الذي ساهم في العثور على المتغيب ولله الحمد وعودته إلى ذويه.

وكانت الشرطة دعت من يتعرف على الطفل والذي تغيب عن ذويه بمنطقة أبو شغارة إلى التواصل معها.

وثمنت القيادة العامة جهود الجمهور في المساعدة على التعرف على الطفل المفقود من خلال تعاونه الكبير الذي ابداه في عمليات البحث حيث اتخذوا من موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأنستغرام وفيسبوك منصة للتنسيق فيما بينهم وتوزيع الأدوار للعمل جنباً الى جنب مع الجهات الأمنية للعثور على الطفل، كما ابدى الجمهور تفاعلا كبيرا من خلال الدعوات بعودة الطفل سالما معافى لأهله.

وشددت القيادة العامة على ضرورة الانتباه للأطفال وعدم تركهم وحدهم حتى لا تتكرر هذه الحادثة في مرات قادمة.

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