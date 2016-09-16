أديل تعتزل... لـ10 أعوام

بعد النجاح العظيم الذي حققته النجمة العالمية أديل Adele، أعلنت أنها تفكر جديّاً باعتزال الجولات الغنائية لمدة 10 أعوام.

وأرجعت النجمة، البالغة من العمر 28 عاماً السبب وراء هذا القرار،إلى كونها تريد أن تقضي وقتاً أكثر مع ابنها أنجيلو في طفولته.

واخذت أديل قرارها هذا بعدما بلغ ابنها 3 سنوات واصبح جاهزاً لدخول المدرسة، وبالتالي لن يكون باستطاعته أن يرافقها بعد الآن في جولاتها الطويلة.

يشار إلى أن النجمة التي تفكرحالياً في الاستقرار في لاس فيغاس، شارفت على الانتهاء من جولتها العالمية التي تستمرحتى شهر تشرين الثاني المقبل.

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