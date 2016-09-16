خبراء التغذية: الطهى بالبخار يقلل من السعرات ويحد من الإصابة بالأمراض

بحثا عن الوجبات الغذائية الصحية منخفضة السعرات الحرارية ينصح خبراء التغذية بأهمية تغيير طريقة طهى الطعام للبخار لاحتفاظ الطعام بقيمته الغذائية الكاملة وعدم إضافة دهون إليه ترفع من سعراته الحرارية، وهو ما يحمى الأفراد من الإصابة بالأمراض.

نقل الموقع البريطانى "ديلى ميل" تقريرا حديثا عن فوائد الطهى على البخار، إذ أكدوا أن طريقة الطهى على البخار تقلل السعرات الحرارية من بعض الوجبات بنسبة تصل إلى النصف وبقاء القيمة الغذائية للطعام كاملة من أى طريقة طهى أخرى.

وهناك اختيارات كثيرة لوجبات الطهى على البخار مثل البطاطس واللحم والدجاج وكل أنواع الأسماك والخضروات المتنوعة، وتتميز وجبات البخار بالسهولة وعدم الوقوف بسببها فى المطبخ ساعات طويلة لتحضيرها، فبعد وضع التوابل نترك كل المكونات فى الفرن لطهيها على نار هادئة.

وأكد خبراء التغذية أن طريقة الطهى بالبخار ترجع إلى أسلوب الطعام الصينى منذ آلاف السنين ويعود نفس الأسلوب مرة ثانية كأفضل أسلوب للطهى الحديث، والمقصود بالبخار هنا هو استخدام الفرن فى طهى الطعام مع تغطية اللحوم أو الأسماك لتقوم الأبخرة باستكمال نضج الطعام بطريقة صحية.

وأشار خبراء التغذية إلى أن أساليب الطهى الأخرى تلزم الجميع بتقليل الدهون المستخدمة فى الطهى، وهو ما يقلل الدهون التى يكتسبها الجسم ويحد من الأمراض التى تصيب الفرد نتيجة الدهون الكثيرة مثل تصلب الشرايين والسمنة ومضاعفاتها الكثيرة.