مدارس شمال سيناء تستعد للعام الدراسى الجديد

استعدت مدارس شمال سيناء لاستقبال العام الدراسى الجديد بكافة مواقعها فى مراكز العريش ورفح والشيخ زويد والحسنة ونخل وبئر العبد.

وقال الدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن نسبة توزيع الكتب وصلت لـ91% للمرحلة الابتدائية، و70% للثانوية العامة، و75% للمرحلة الاعدادية، و73% فى المرحلة الثانوية الزراعية، 74% سياحى وفندقى، و61% الصناعى.

وأكد أنه تم إعادة توزيع للمعلمين بالمدارس للسيطرة على العجز والزيادة بمختلف التخصصات، وتم رفع الطوارئ بكافة المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد من حيث اعمال النظافة، وتجهيز الأثاث، وصلاحية المرافق، واتخاذ إجراءات التأمين والسلامة للطلبة .

كما تم التنسيق مع المحافظة فى توفير اتوبيسات لنقل المعلمين من مدينة العريش للمدارس فى مناطق رفح والشيخ زويد والحسنة ونخل. وقال إنه تم تكليف مدراء الإدارات بالمرور على كافة المدارس كلا فى نطاقه للتأكد من انتهاء كافة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد .