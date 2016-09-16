أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لعشاق الحلويات..7 أيام تخلصك من السموم البيضاء

Google+ Print
لعشاق الحلويات..7 أيام تخلصك من السموم البيضاء لعشاق الحلويات..7 أيام تخلصك من السموم البيضاء

>كتبت رانيا سعد الدين

عشاق الحلويات دائما لا يستطيعون مقاومة الرغبة فى تناولها أغلب الأوقات مما يجعل محاولات الرجيم واتباع الحميات الغذائية من الأمور الصعبة، هذا بالإضافة إلى الإصابة بالعديد من الأمراض بسبب أضرار السكر التى يطلق عليه السموم البيضاء، ويقدم موقع " skinnyms" طريقة بسيطة للتخلص من الآثار السيئة للسكر على الجسم خلال برنامج ديتوكس يمتد إلى 7 أيام، بحيث يكون الهدف الأول منه التخلص من إدمان السكر، والعمل على تخفيض الوزن ، بالإضافة إلى تعزيز مناعة الجسم أمام الأمراض المعدية:

 

1-   الامتناع عن تناول السكر المكرر بشكل نهائى واستبداله بسكر الفواكه أو العسل الأبيض

 

2-  أن تحتوى وجبات السناكس على قطع الفواكه الطازجة والخضروات النيئة أو المطبوخة على البخار.

 

3-   عدم تناول المعلبات بشكل نهائى وأيضاً الأطعمة المحفوظة، لأنها تعطل أو تحد من نسبة حرق فى الجسم.

 

4-   السكر مثل المخدارت فى مراحل انسحابه من الجسم لذا يجب مقاومة رغبة تناوله طوال الوقت بتناول كميات من الماء النقى أو المخلوط بقطرات الليمون.

 

5-   جوز الهند، حليب اللوز، عصير البرتقال من البدائل الصحية التى تعوض الجسم الرغبة فى تناول السكر.

 

6-   تناول كوب من الزبادى البلدى المخلوط بالفواكه الطازجة أو العسل الأبيض كوجبة للعشاء كفيل بالحفاظ على توازن مستوى السكر فى الدم.

 

7-   تناول أكواب من الأعشاب الطبيعية المخلوطة بالعسل الأبيض وتجنب إضافة السكر، يرفع من نسبة التمثيل الغذائى فى الجسم ويجعل فقدان الوزن يحدث بصورة أسرع وأسهل .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم