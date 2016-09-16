لعشاق الحلويات..7 أيام تخلصك من السموم البيضاء

عشاق الحلويات دائما لا يستطيعون مقاومة الرغبة فى تناولها أغلب الأوقات مما يجعل محاولات الرجيم واتباع الحميات الغذائية من الأمور الصعبة، هذا بالإضافة إلى الإصابة بالعديد من الأمراض بسبب أضرار السكر التى يطلق عليه السموم البيضاء، ويقدم موقع " skinnyms" طريقة بسيطة للتخلص من الآثار السيئة للسكر على الجسم خلال برنامج ديتوكس يمتد إلى 7 أيام، بحيث يكون الهدف الأول منه التخلص من إدمان السكر، والعمل على تخفيض الوزن ، بالإضافة إلى تعزيز مناعة الجسم أمام الأمراض المعدية:

1- الامتناع عن تناول السكر المكرر بشكل نهائى واستبداله بسكر الفواكه أو العسل الأبيض

2- أن تحتوى وجبات السناكس على قطع الفواكه الطازجة والخضروات النيئة أو المطبوخة على البخار.

3- عدم تناول المعلبات بشكل نهائى وأيضاً الأطعمة المحفوظة، لأنها تعطل أو تحد من نسبة حرق الدهون فى الجسم.

4- السكر مثل المخدارت فى مراحل انسحابه من الجسم لذا يجب مقاومة رغبة تناوله طوال الوقت بتناول كميات من الماء النقى أو المخلوط بقطرات الليمون.

5- جوز الهند، حليب اللوز، عصير البرتقال من البدائل الصحية التى تعوض الجسم الرغبة فى تناول السكر.

6- تناول كوب من الزبادى البلدى المخلوط بالفواكه الطازجة أو العسل الأبيض كوجبة للعشاء كفيل بالحفاظ على توازن مستوى السكر فى الدم.

7- تناول أكواب من الأعشاب الطبيعية المخلوطة بالعسل الأبيض وتجنب إضافة السكر، يرفع من نسبة التمثيل الغذائى فى الجسم ويجعل فقدان الوزن يحدث بصورة أسرع وأسهل .