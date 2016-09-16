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الحكم على سائق متهم بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابى غدا

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الحكم على سائق متهم بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابى غدا الحكم على سائق متهم بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابى غدا

>كتب محمد عبد الرازق

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدا السبت، حكمها فى محاكمة سائق بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بسوريا.

تنعقد الجلسه برئاسة المستشار فتحى البيومى، وبعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، والدكتور خالد الزناتى، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

 

كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن قيام المتهم مصطفى عبده محمد خطاب خلال تلك الفترة خارج القطر المصرى، بالانضمام لمنظمة إرهابية تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى كوسيلة لتحقيق أغراضها، بأن التحق بتنظيم "داعش" بالعراق والشام بدولة سوريا.

 


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