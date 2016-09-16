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تعليم الإسكندرية: بدء تسليم الكتب المدرسية للطلاب غدا

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تعليم الإسكندرية: بدء تسليم الكتب المدرسية للطلاب غدا تعليم الإسكندرية: بدء تسليم الكتب المدرسية للطلاب غدا

>الاسكندرية جاكلين منير

أكد جمعة ذكرى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على استعداد المديرية لاستقبال العام الدراسى الجديد، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تسلم 80% من الكتب المدرسية وتوزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، وسيتم فتح أبواب المدارس أمام الطلاب لتسلم الكتب المدرسية بدءا من غد السبت.

وقال "جمعة ذكرى" فى تصريحات صحفية، إن الإدارة قامت بإعادة توزيع المدرسين لسد العجز داخل الإدارات الداخلية والخارجية بالمحافظة، وعددهم 2017 مدرسا، من خلال ندب جزئى وليس نقل تام، مع استثناء الحالات المرضية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم إدخال 9 مدارس جديدة للخدمة التعليمية بواقع 137 فصلا جديدا، وتشمل مدارس "مدرسة البستان بحى شرق، ومدرسة كبس القطن بحى غرب، ومدرسة نجع الشيخ عبد الفضيل ومدرسة سلامة حجازى ومدرسة ابنى بيتك بمدينة برج العرب، ومدرسة عباس الكيال الثانوية فى حى وسط، ومدرسة الكيلو 26.5 الثانوية ومدرسة الكيلو 31 بحى العجمى، ومدرسة إحسان خالد بحى المتنزه.

كما أشار إلى أنه تم تنفيذ خطة الصيانة الشاملة للمدارس فى اﻹسكندرية 104 مدارس؛ تم الانتهاء من أغلب هذه المدارس، وسيتم العمل على الانتهاء من أعمال الصيانة فى المدارس المتبقية بالتوازى مع الدراسة، مع نقل الطلاب فى المدارس التى يتم بها إجراء أعمال صيانة طويلة الأجل إلى مدارس أخرى قريبة منها.


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