4 خطوات تؤخر ظهور علامات الشيخوخة وتجعلك "شباب على طول"

أكدت العديد من الدراسات الصادرة عن مركز المعلومات الغذائى الأوروبى أن للطعام الذى نتناوله دورا كبيرا فى حالتنا الصحية، وحسب موقع "muscleandfitness"كانت الدراسات الأخيرة تدور حول حمية البحر الأبيض المتوسط ودورها فى خفض نسبة الكولسترول من الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، هذا بالإضافة إلى تأخير ظهور علامات الشيخوخة على الأفراد وتجعلهم يتمتعون بشباب دائم، وقد أشارت الدراسة إلى 4 خطوات كفيلة بذلك:

1- ممارسة الرياضة بشكل دورى ويكون بحد أدنى 3 مرات فى الأسبوع، وعدم الاعتماد على الوسائل التكنولوجية بشكل كبير

2- تناول كوب من قطع الفواكه الطازجة بشكل يومى، إذ أكدت دراسة أجريت على مدار 4 سنوات فى جامعة "إكسفورد" أن الإنسان البالغ يحتاج إلى استهلاك هذا القدر للحماية من مخاطر الوفاة و أمراض القلب.

3- تناول قطع الشيكولاتة الداكنة من الأطعمة القادرة على دعم صحة الجسم، وذلك بفضل توفر عنصر " الفلافون" الذى يزيد من نسبة أكسيد النتريك فى الجسم، وهو قادر على توصيل الدم إلى العضلات ، والحفاظ على سلامة الأوعية الدموية .

4- الامتناع عن تناول العصائر المحلاة، والمحفوظة، واستبدالها بشرب اللبن والحليب، الذى يدعم بكتريا الأمعاء ،ويتوفر فيه العديد من العناصر القادرة على جعل المعدة تعمل بصورة أفضل، إذ يحافظ طوال الوقت على توازن حموضة المعدة.