بالصور.. مركز حضانات الأقصر الجديد: خروج 100 حالة خلال 125 يوما

صرح أبو بكر أحمد أحد مسئولى مركز الحضانات الجديد بالأقصر، أن المركز أنهى خلال الفترة الماضية علاج وخروج 100 طفل من حديثى الولادة والمبتسرين، ومازال مستمرا فى تقديم الخدمة لكافة أبناء المحافظة بالمجان لحل أزمة الحضانات بالمحافظة بالاشتراك مع مديرية الصحة بالأقصر.

وأضاف أبو بكر أحمد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المركز بدأ فى العمل من أكثر من 125 يوماً ويعمل حالياً بطاقة 12 حضانة فقط من إجمالى المطلوب فى المشروع وهو 30 حضانة، ومازالوا مستمرين فى استقبال تبرعات أهل الخير لدعم المركز لحل أزمة حضانات الأطفال بالمحافظة بمعاونة الصحة والمحافظ محمد سيد بدر، وتم بحمد الله خروج 100 طفل داخل المركز وخروجهم لمنازلهم بعد تلقى فترة العلاج اللازمة بالكامل.

وأوضح مسئول مركز حضانات الأقصر، أنهم يتقدمون بالشكر لكل من ساعدهم وعاونهم فى انطلاق العمل بمركز الحضانات الجديد، وأنهم يناشدون أهل الخير فى استكمال المشروع بالنواقص التى مازالت لم تكتمل حتى الآن، وهى عبارة عن 18 حضانة مختلفة الأنواع والأشكال، و30 مونيتور، و30 سباب، و25 فوتوثربى و25 سرنجه محاليل و20 فنتو، و20 شفاط شبكه غازات و10 فلوميتر، وذلك لكى يعمل المركز بكامل قوته ويخدم أكبر قدر من الأطفال حديثى الولادة والمبتسرين.