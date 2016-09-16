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٣٦ مرشحاً ومرشحة في مسابقة «معالم سعودية»

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أعلنت وزارة التعليم أسماء ٣٦ مرشحاً ومرشحة من المتقدمين لمسابقة معالم سعودية، والبالغ عددهم أكثر من ١٦٠٠ مشارك ومشاركة من جميع طلاب وطالبات المملكة والمدارس في الخارج. وأكد وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية د. محمد بن عطية الحارثي أن المسابقة تأتي من خلال أربعة محاور رئيسية: معالم تاريخية، معالم الحج والعمرة، معالم مستقبلية (رؤية المملكة 2030) واستهدفت الطلاب والطالبات من المراحل الدراسية في فترة الصيف، وقال الحارثي إن المسابقة تهدف الى ترسيخ مفهوم المواطنة والهوية السعودية والإسلامية وتسهم في توجيه الطاقات الإبداعية وتحفيز الطلاب نحو التعلم عن طريق الترفيه. وقال الحارثي إن المرشحين والمرشحات سيلتحقون بمخيم تدريبي عن بعد لمدة ثلاثة أيام حتى يتمكن جميع المرشحين في أنحاء المملكة من الاستفادة من المادة المقدمة لهم من اللجان المختصة.

وأضاف الحارثي انه وبعد ذلك سيتم فتح المجال للتصويت في الفترة من ٢٥ ذو الحجة إلى ٤ محرم ١٤٣٨هـ والتي ستنتهي بإعلان الفائزين في المسابقة. وأشار الحارثي أن المسابقة حظيت باهتمام كبير حيث تجاوز عدد زوار الموقع الإلكتروني للمسابقة ٧٠٠ ألف زائر وزائرة.

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