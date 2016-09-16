سجون منطقة مكة تستقبل 750 معايدة

مديرو السجون بمنطقة مكة يشاركون النزلاء فرحة العيد

نفذت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة برنامج اليوم الاول لمعايدة النزلاء بتنظيم 750 زيارة معايدة من ذوي النزلاء ،بدأت من التاسعة صباحا وانتهاء بالخامسة عصرا.

وقال مدير السجون بالمنطقة العميد فايز الاحمري ان ادارات التغذية والتأهيل والإصلاح والتوجيه المعنوي والفكري والشرطة العسكرية نفذت برنامج المعايدة بمهنية عالية وقدمت 635 كيلو حلوى للنزلاء ولزائريهم من ذويهم.

واكد بأن ما تم توريده يعتبر من أجود الأنواع وبإشراف لجنة التغذية التي تتألف من مراقبين وفنيي تغذية من ادارة السجون ومن جهات حكومية اخرى.

واختتم العميد الاحمري بأن المديرية العامة للسجون تعمل على تلمس الجوانب الانسانية للنزلاء والنزيلات من خلال البرامج التي ننفذها مباشرة او بالتعاون مع بعض الجهات مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجمعيات المنبثقة عنها ،وتحرص على هذا الجانب لاسهامه في الاستقرار النفسي للنزلاء ،وبالتالي يكون اكثر تقبلا وتفاعلا مع ما يقدم من برامج تأهيلية واصلاحية، مؤكدا ان توجيهات مدير عام السجون اللواء ابراهيم الحمزي لمديري المناطق بمد جسور التعاون مع كافة الجهات الرسمية والاهلية المرخصة في كل ما يحقق تطوير وتنفيذ برامج تأهيلية واصلاحية ورعاية للنزلاء او لأسرهم.