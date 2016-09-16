«كفى» تعالج ١٦١ حاجاً من سموم التدخين

عالجت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة ١٦١ حاجاً زاروا عياداتها الثابتة والمتنقلة المتواجدة بالمشاعر المقدسة ومساكن الحجاج، وذلك ضمن حملة (الحج فرصتك للتغيير).

ونوه إبراهيم بن أحمد الحمدان مدير "كفى" بمكة، المشرف على برامج الحج أن الآلاف من الحجاج قدمت لهم كروت وبروشورات التوعية بأضرار التدخين والمخدرات واستفادوا من خدمات الاستشارات الطبية والعيادات المتنقلة في المشاعر المقدسة في حين خضع ١٦١ منهم للعلاج.

وبين الحمدان أن "كفى" تتحين هذه الفرصة من كل عام لاستغلال موسم الحج في إقلاع المئات والآلاف من الحجاج لهذه السموم واللذين يعيشون أجواء إيمانية تعين الحاج على الإقلاع عن التدخين والتبغ إلى الأبد، وما أجمل أن تكون البداية في أقدس البقاع وخير الأزمان.

وتقيم الجمعية سنويا حملات وبرامج مكثفة للحجاج بكافة فروعها المنتشرة بمنطقة مكة المكرمة من استقبال للحجاج ورحلات تحجيج للمتعافين من الإدمان وإقامة عيادات في المشاعر المقدسة لعلاج الراغبين في الإقلاع عن التدخين وتقديم الاستشارت الطبية والتي يقوم عليها نخبة من المتخصصين في علاج الإدمان.