أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«كفى» تعالج ١٦١ حاجاً من سموم التدخين

Google+ Print

عالجت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة ١٦١ حاجاً زاروا عياداتها الثابتة والمتنقلة المتواجدة بالمشاعر المقدسة ومساكن الحجاج، وذلك ضمن حملة (الحج فرصتك للتغيير).

ونوه إبراهيم بن أحمد الحمدان مدير "كفى" بمكة، المشرف على برامج الحج أن الآلاف من الحجاج قدمت لهم كروت وبروشورات التوعية بأضرار التدخين والمخدرات واستفادوا من خدمات الاستشارات الطبية والعيادات المتنقلة في المشاعر المقدسة في حين خضع ١٦١ منهم للعلاج.

وبين الحمدان أن "كفى" تتحين هذه الفرصة من كل عام لاستغلال موسم الحج في إقلاع المئات والآلاف من الحجاج لهذه السموم واللذين يعيشون أجواء إيمانية تعين الحاج على الإقلاع عن التدخين والتبغ إلى الأبد، وما أجمل أن تكون البداية في أقدس البقاع وخير الأزمان.

وتقيم الجمعية سنويا حملات وبرامج مكثفة للحجاج بكافة فروعها المنتشرة بمنطقة مكة المكرمة من استقبال للحجاج ورحلات تحجيج للمتعافين من الإدمان وإقامة عيادات في المشاعر المقدسة لعلاج الراغبين في الإقلاع عن التدخين وتقديم الاستشارت الطبية والتي يقوم عليها نخبة من المتخصصين في علاج الإدمان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية