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الأحوال المدنية تفتتح مكتباً نسائياً بعيون الجواء

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افتتحت الأحوال المدنية مكتباً نسوياً جديداً بمحافظة الجواء بمنطقة القصيم الواقع على طريق الملك فهد.

وأوضح مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة القصيم ابراهيم بن سليمان الأصقة أن المكتب يقدم جميع خدمات السجل المدني للنساء كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما. وأوضح الأصقة أن الهدف من انشاء المكتب هو التيسير على المواطنات والسرعة في تقديم الخدمات لهن، مؤكداً افتتاح عدد من المكاتب النسائية بالمنطقة خلال الفترة المقبلة لتسهيل حصول المواطنات على خدمات الأحوال المدنية.

واضاف الأصقة أن مكتب الأحوال المدنية الواقع في مجمع العثيم مول بمحافظة بريدة يعمل حتى الساعة السادسة مساءً، كما أنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية للمواعيد وعدد أيام العمل في جميع المكاتب النسوية مما يتيح فرصة لخدمة أكبر عدد من المواطنات، وحيث يتم الآن خدمة المرضى وذوي الظروف الخاصة وكبار السن من الجنسين عبر الخدمات المتنقلة للتسهيل عليهم من عناء ومشقة الحضور للمكاتب وخدمتهم في مقر اقامتهم.

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