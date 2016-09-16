122 مسجداً خليجياً في منافسات جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد

أعلنت الأمانة العامة لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد عن ترشح 122 مسجداً خليجياً للمنافسة في الدورة الثانية من الجائزة، والتي ينتظر أن يتم الإعلان عن نتائجها في بداية العام المقبل 2017، حيث ارتفع عدد المشاركات عن الدورة الأولى مع فتح إمكانية ترشح المساجد في دول الخليج العربي.

وقال الدكتور إبراهيم النعيمي الأمين العام لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد إن وجود 122 مسجداً خليجياً في منافسات الدورة الثانية من الجائزة، يؤكد قوة انتشار الجائزة في المنطقة، ويعكس في الوقت ذاته، درجة المنافسة بين تلك المساجد، للفوز بالجوائز البالغة مليوني ريال.

وأوضح النعيمي أن "تلك المساجد وغيرها كانت حريصة على المشاركة في أعمال النسخة الثانية، بمجرد فتح باب التسجيل عن طريق موقع الجائزة على شبكة الانترنت"، مشيراً إلى أن "أكبر عدد مساجد مشاركة، جاء من المملكة العربية السعودية، بمعدل 71 مسجداً، وجاء بعدها دولة الإمارات العربية بـ15 مسجداً، ثم مملكة البحرين بـ11 مسجداً ، تليها سلطنة عمان بـ14 مسجداً، ثم دولة قطر بـ8 مساجد، وأخيراً الكويت بـ3 مساجد".