«السعودي الألماني» يحصل على ترخيص مركز زراعة الكبد

حصل المستشفى السعودي الألماني في جدة والتابع لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "ميكو" على ترخيص مركز لزراعة الكبد من المركز السعودي لزراعة الأعضاء، في بادرة هي الأولى من نوعها في القطاع الصحي الخاص. يهدف إلى تقديم خدماته الصحية في مجال رعاية مرضى الفيروسات الكبدية.

وصرح المهندس صبحي بترجي رئيس مجلس الإدارة ان الحصول على ترخيص مركز لزراعة الكبد يأتي تتويجاً للخدمة الطبية المتميزة التي تقدمها مستشفيات السعودي الألماني في شتى التخصصات وملايين المرضى.

وأضاف أن حرص الشركة على تطوير الخدمة الصحية المقدمة بمستشفياتها يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 وسياسة القيادة الرشيدة التي تهدف إلى تعظيم دور الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لها والتي تمكنها من خلق منظومة صحية متقدمة.

وأشار الدكتور مأمون النجار المدير التنفيذي للشركة، أنه تم بالفعل اول عملية زراعة كبد في المستشفى تكللت بالنجاح، مضيفا أن تلك العملية تعد الأولى من نوعها وذلك لأن زراعة الكبد من أكثر العمليات الجراحية دقة وتعقيداً.

وبين النجار أن المركز يحتوي على نظام طبي متميز وإمكانيات متطورة ومنها جهاز اكتشاف مدى درجة تليف الكبد وهو الجهاز الأحدث في العالم والبديل الأفضل عن اخذ عينات كبدية من المرضى لاكتشاف درجة تليف الكبد، كما يضم المركز أحدث جهاز لتحاليل بي سي ار واستخلاص البروتين بشكل أتوماتيكي فيما يمنع نسبة الخطأ البشرى ويؤدى إلى دقة التحليل خلال ٦ ساعات بدلا من أسبوع، وأحدث المعدات والأجهزة الطبية والتزام دقيق بمعايير الجودة والنظافة والتحكم في العدوى.