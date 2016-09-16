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جهود المملكة المخلصة مكنت الحجاج من أداء نسكهم بيسر وسهولة

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أشاد الاتحاد العالمي لجماعات أهل السنة بدول جنوب آسيا بنجاح خطة تفويج ضيوف الرحمن إلى مشعر منى بعد وقوفهم بعرفات والخدمات المقدمة إلى الحجاج وتضافر الجهود التي بذلتها المملكة العربية وكافة الأجهزة المعنية بتنظيم الحج هذا العام.

وأوضح رئيس الاتحاد العالمي لجماعات أهل السنة رئيس جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان عضو مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور ساجد مير في بيان صحفي أن الجهود التي قدمتها المملكة العربية السعودية من خدمات وتسهيلات مكنت حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بيسر وسهولة وأمن وأمان، رغم العدد الكبير للحجاج.

من جهة أخرى قال عضو المجلس الأعلى للفكر الإسلامي بحكومة باكستان الناطق الرسمي لاتحاد جماعات أهل السنة بدول جنوب آسيا الشيخ علي محمد أبو تراب "لقد سر المسلمين حسن ترتيبات المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن ونجاح حج هذا العام بفضل الله سبحانه ثم بجهود دولة مخلصة نذرت كل إمكاناتها التي أسهمت في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم براحة ويسر وسهوله في أجواء روحانية آمنة ".

وسأل الله تعالى أن يكتب الخير لخادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ولأمة الإسلام وأن يوفق قادة المسلمين جميعاً لخدمة الإسلام والمسلمين وأن يتقبل من حجاج بيته الحرام نسكهم ودعاءهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين فرحين مستبشرين.

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