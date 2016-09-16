المهنا: ما تحقق من نجاح في الحج كان بفضل الله ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة

الشيخ عبدالعزيز المهنا

رفع رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1437هـ، مشيراً إلى أن ما تحقق في موسم حج هذا العام كان بفضل من الله تعالى ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة بتوفير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم؛ ما أسهم بعد توفيق الله في أداء الحجاج مناسك حجهم بكل يسر وسهولة، ونجاح المملكة في تقديم هذه الخدمة العظيمة لإدارة منظومة الحج بجهود كافة القطاعات والجهات الأمنية والمدنية التي بذلت جميع طاقاتها في توفير راحة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة. وختم رئيس "الهيئة" تصريحه بالدعاء بأن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد؛ خير الجزاء على ما يولونه للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من رعاية وخدمة، وأن يحفظ هذه البلاد، ويحفظ لها عقيدتها وقيادتها وأمنها وإيمانها.