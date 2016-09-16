«الخدمة المدنية»: الخميس المقبل إجازة اليوم الوطني

ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد بن إبراهيم المنيف أن يوم الجمعة المقبل 22 ذي الحجة الموافق 23 سبتمبر 2016م حسب تقويم أم القرى «الأول من الميزان» هو اليوم الوطني للمملكة، موضحاً أن اليوم الذي يسبقه (الخميس) سيكون إجازة بحسب لائحة الإجازات الصادرة عن الوزارة.

وبين المنيف، أنه استنادا إلى نظام لائحة الإجازات الصادرة عن الخدمة المدنية، فإن الفقرة (ب) من المادة الرابعة تنص على: «أن عطلة اليوم الوطني هي اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية حسب تقويم أم القرى»، والذي يصادف هذا العام يوم الجمعة المقبل، وهي من أيام عطلة نهاية الأسبوع، لافتاً إلى انه وبحسب اللائحة نفسها، إذا وافق اليوم الوطني يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله، وإذا وافق يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي يليه، وبذلك، تكون إجازة اليوم الوطني لهذا العام يوم الخميس المقبل.