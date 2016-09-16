رئيسة وزراء بريطانيا تناقش مع أمير قطر سبل تعزيز العلاقات الثنائية

التقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، يوم الخميس، بأمير قطر تميم بن حمد آل ثان فى مقر رئاسة الوزراء بداوننج ستريت، ناقشت خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء - فى بيان - "استضافت رئيسة الوزراء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، فى اجتماع ثنائى فى داوننج ستريت"، مضيفا أن اللقاء أكد على قوة العلاقة البريطانية القطرية، حيث اتفقا على بحث سبل البناء على العلاقات القائمة، ولا سيما فى مجالات الاستثمار والتعليم والعلوم والبحوث والدفاع.

وأشار المتحدث إلى أن ماى اتفقت مع أمير قطر أنه بالرغم من التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبى، إلا أن أساس الاقتصاد البريطانى يبقى قويا وأن بلادها تبقى مكانا جاذبا للاستثمار والأعمال.

من جانبها، قالت تيريزا ماى إن بلادها تبقى شريكا طبيعيا لقطر، وإن هناك الكثير من التجارب والخبرات التى يمكن مشاركتها للبلاد، كما ناقشا مؤتمر التجارة والاستثمار القطرى البريطانى والذى سيقعد فى مدينة برمنجهام، وإمكانية الاستثمار فى هذه المدينة وعلى نطاق أوسع فى مقاطعة ميدلاندز.