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ضبط طن سولار مهرب و600 كيلو دقيق مدعم و782 صاروخ ألعاب نارية بالغربية

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ضبط طن سولار مهرب و600 كيلو دقيق مدعم و782 صاروخ ألعاب نارية بالغربية ضبط طن سولار مهرب و600 كيلو دقيق مدعم و782 صاروخ ألعاب نارية بالغربية

>الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط مباحث بالغربية من ضبط سيارة نقل محملة بـ طن سولار مدعم أثناء مرورها خلف السكة الحديد بكفر الزيات قبل بيعها فى السوق السوداء

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط السيارة رقم 6837 ع ب س قيادة "أبو الحسن ع أ " – 49سنة  - مقيم بشارع الكورنيش الجزيرة – مركز كفر الزيات وبرفقته "رمضان م م" – 61سنة - أثناء مرورها خلف السكة الحديد بكفر الزيات محملة بـ  1000 لتر سولار  وقيامه بتجميع كميات كبيرة من السولار المدعم بقصد إعادة طرحة للبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى فى المحضر 28025 جنح مركز كفر الزيات 2016 وتولت النيابة التحقيق.

وضبطت وحدة مباحث التموين بالمحلة فى محافظة الغربية 600كيلو دقيق بلدي مدعم داخل مخبز سياحى  بقرية كفر دمرو التابعة لمركز المحلة قبل استخدامهم فى تصنيع الخبز السياحى، حيث تم ضبط "سامح ف إ ح" – 35 سنة صاحب مخبز سياحى بدون ترخيص بقرية كفردمرو -  مركز المحلة لقيامه بتجميع  كميات من الدقيق البلدى المدعم المخصص للمخابز البلدية المدعمة التى تنتج الخبز المدعم بقصد اعادة استخدامه في تصنيع الخبز السياحى وبحوزته 12 جوال دقيق بلدى مدعم استخراج 82% وزن الجوال  50 كيلو جراما تحرر المحضر 12953 جنح مركز المحلة 2016 وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية تحت إشراف العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة من ضبط صاحب محل لبيع الأسلحة بطنطا وبحوزته 782صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر قبل بيعها للجمهور، حيث تمكن ضباط الإدارة من ضبط"أيمن ال ع" – 43سنة  صاحب محل أنيس للأسلحة بشارع عزيز فهمى – أول طنطا مقيم بشارع الحكمة – أول طنطا لتجميعه كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظور الاتجار بها لخطورتها على مستخدميها، وخاصة الأطفال وبحوزته 782 صاروخ وشمروخ يحدث عدة انفجارات متتالية فى المحضر 27370 جنح قسم أول طنطا 2016 وتولت النيابة التحقيق.

 


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