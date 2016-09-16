إنبي يكشر عن أنيابه في بداية الدوري.. والضحية النصر للتعدين

كشر فريق إنبي عن أنيابه في بداية مشوار بالدوري المصري بعدما اكتسح النصر للتعدين برباعية مقابل لاشيء.

عجلة الدوري المصري بدأت بالدوران يوم الخميس. لقاء أول انتهى بفوز أسوان على الداخلية 2-0. قبل أن يحل إنبي ضيفا على النصر للتعدين.

ونجح إنبي في تحقيق الفوز برباعية مقابل لاشيء ليكتب بداية حزينة للوافد الجديد التعدين.

أهداف المباراة جاءت عن طريق لاما كولين ثنائية وهيثم مصطفى مدافع النصر للتعدين بالخطأ في مرماه وماريو مارتينيز.

البداية جاءت في الدقيقة 20 بعدما حول هيثم مصطفى مدافع النصر للتعدين عرضية بالخطأ في مرماه ليعلن عن أول أهداف المباراة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إنبي بهدف مقابل لاشيء مع فرص خطيرة نادرة على مرمى الفريق البترولي.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 70 سجل لاما كولين الهدف الثاني لإنبي مستغلا مهارة رائعة من مارتينيز.

وعاد مارتينيز بنفسه في الدقيقة 86 ليسجل هدفا رائعا على الطائر.

ومع نهاية المباراة استغل لاما كولين انفرادا صريحا بالمرمى قبل أن يضعها بسهولة في الشباك.

ليحقق إنبي ومدربه علاء عبد العال الانتصار الأول في بداية المشوار.