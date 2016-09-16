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علاء عبد العال بعد فوز إنبي 4-0: لم نصل للمستوى المطلوب

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علاء عبد العال بعد فوز إنبي 4-0: لم نصل للمستوى المطلوب علاء عبد العال بعد فوز إنبي 4-0: لم نصل للمستوى المطلوب

يرى علاء عبد العال المدير الفني لفريق إنبي أن فريقه "لم يصل للمستوى المطلوب بعد" على الرغم من الفوز برباعية مقابل لاشيء في افتتاح الدوري.

إنبي اكتسح النصر للتعدين برباعية مقابل لاشيء في الجولة الأولى من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال علاء عبد العال: لم نصل حتى الآن للمستوى المطلوب ولكننا مازلنا في بداية الموسم".

وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي "كما إن إصابة أحمد صبحي أثرت على طريقة لعب الفريق".

وكان أحمد صبحي قد خرج مصابا في الشوط الأول أمام النصر للتعدين.

وواصل مدرب إنبي حديثه قائلا: "ولكننا حصدنا 3 نقاط مهمين في بداية المشوار".

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