تقرير في الجول - 4 ' أول مرة ' في اليوم الأول من الدوري.. ' رقم قياسي لإنبي '

انتهى اليوم الأول من الدوري المصري للموسم الجديد. يوم شهد 5 أشياء تحدث لأول مرة ويستعرضها FilGoal.com.

عجلة الموسم الجديد من الدوري المصري بدأت بالدوران يوم الخميس واللقاء الأول جاء بين أسوان والداخلية.

ونجح فريق أسوان في الفوز على الداخلية بثنائية مقابل لاشيء. (طالع التفاصيل).

وفي نفس اليوم اكتسح إنبي مستضيفه النصر للتعدين برباعية مقابل لاشيء. (طالع التفاصيل)

ويستعرض FilGoal.com 4 أشياء تحدث لأول مرة هذا الموسم.

** أول ثنائية

سجل لاما كولين لاعب إنبي ثنائية في شباك النصر للتعدين. ثنائية هي الأولى في الموسم الجديد من الدوري.

** الخطأ الأول

رقم سلبي سجله هيثم مصطفى مدافع النصر للتعدين بعدما هز شباك فريقه بالخطأ. هدف كتب أول الأهداف العكسية في الموسم الجديد.

** الركلة الأولى

لم ننتظر طويلا. فقط 47 دقيقة لنشاهد ركلة الجزاء الأولى في الدوري المصري. ركلة تم احتسابها على محمد فتحي حارس الداخلية وحولها باسم عيد بنجاح في الشباك لصالح أسوان.

** الإصابة الأولى

18 دقيقة فقط من انطلاق مباراة إنبي والنصر للتعدين، وأحمد صبحي ظهير إنبي يغادر الملعب مصابا، معلنا عن أول إصابة في الموسم الجديد وأول تغيير اضطراري في الشوط الأول.

** رقم إنبي التاريخي

لأول مرة في تاريخ إنبي ينجح في الفوز بفارق أربعة أهداف في اللقاء الأول له بالدوري.

إنبي لعب في الدوري المصري منذ موسم 2002-03. فاز في 5 مباريات افتتاحية وتعادل في 5 وخسر 4 مرات.

أكبر فوز حققه إنبي في لقاء افتتاحي له في الدوري جاء أمام أسوان موسم 2003-2004 وقتها فاز 2-0.

والآن كتب إنبي الانتصار الأكبر في تاريخه في بداية المشوار بالدوري.