أرقام في الجول - هل يحقق ' عتولة ' الزمالك العلامة المفضلة أمام الوداد

"عتولة الزمالك يهزمون الوداد 3-1" تكرر هذا العنوان في الصحف المصرية القديمة مرتين، الأول في 1977 والثاني في 2003.. فهل يتكرر ثالثا؟

ويحل الوداد ضيفا على الزمالك للمرة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد برج العرب في ذهاب نصف النهائي، إذ لم يلتق الفريقان من قبل بهذه البطولة.

لكن ذكريات الفريقين معا ناصعة البياض، إذ فاز الزمالك على الوداد في المرتين السابقتين الأولى وديا 3-1، والثانية في كأس السوبر الإفريقي 2003.

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الثلاثية الأولى

ويعود تاريخ المواجهة الأولى التي كانت في استاد القاهرة في 28 أكتوبر 1977 بحضور 70 ألف مشجع.

وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، وأحرز علي خليل الهدف الأول والثاني وسجل محمد صلاح الهدف الثالث.

ووصف تقرير صحيفة الأهرام وقتها الزمالك بفريق "العتولة" والذي أصيب بما وصف بـ"نوبة عتولة" كالعادة فتلقت شباكه هدفا.. بما يعني تراجع أداء الفريق الأبيض بعد ضمان المكسب.

واستهل تقرير المباراة بأن الزمالك المعروف بمدرسة الفن والهندسة كان "ذوق" أمام الوداد ورغم سيطرته الكاملة لم يشأ أن يكسر بخاطر ضيفه المغربي فأمسك عن التهديف مضطرا أحيانا وتماشيا مع علي خليل وهوايته أحيانا أخرى.

* الصورة من صفحة كورة زمان على فيسبوك

الثلاثية الثانية

وفي كأس السوبر 2003 وهي المباراة الرسمية الوحيدة بين الفريقين، نجح الزمالك في إسقاط الوداد بالنتيجة ذاتها 3-1 وتوج باللقب.

المفارقة أن الزمالك سجل هدفين من الثلاثية في الشوط الثاني، كما أن الوداد سجل في نهاية المباراة هدفا بعدما تراجع أداء ما وُصف بـ"العتولة" بسبب التقدم بثلاثية نظيفة.. وهو ما حدث في المباراة الودية السالف ذكرها.

وفي لقاء الجمعة الذي ينتظر أن يحضره 15 ألف مشجع وهو عدد التذاكر التي طبعتها إدارة الزمالك على استاد برج العرب يأمل الفريق الأبيض في تحقيق فوز يطمئنه قبل مواجهة الإياب.

وقال مؤمن سليمان في المؤتمر الصحفي: "نتمنى أن نحقق نتيجة تطمئننا قبل مواجهة الإياب". (المؤتمر كاملا)

فيما أكد جون توشاك المدير الفني للوداد في المؤتمر الصحفي: "جئنا لكي نفوز ولن ندافع، ونعلم صعوبة المباراة". (المؤتمر كاملا)

أرقام

- لعب الزمالك ضد فرق المغرب 15 مباراة رسمية، فاز في تسعة وتعادل في أربعة وخسر مباراتين.

- سجل الزمالك 21 هدفا في شباك الفرق المغربية وتلقت شباكه 11 هدفا.

- غالبا ما يفوز الزمالك على ضيفه عندما يستضيف ذهاب نصف نهائي أي بطولة إفريقية.. وهذه نتائجه عندما يستضيف ذهاب نصف نهائي البطولات الإفريقيا.

فاز في 1976 على شوتنج ستارز 2-0 في كأس الكؤوس بهدفي وحيد كامل.

فاز في 1985 على الجيش الملكي المغربي 1-0 في دوري الأبطال بهدف طارق يحيى.

فاز في 1993 على ستشينري ستورز النيجيري 3-1 بأهداف أيمن منصور 2 وخالد الغندور.

فاز في 1994 على نكانا ريد ديفيلز 2-0 بهدفي محمد صبري وخالد الغندور.

فاز في 2000 على سانت لوزيان في كأس الكؤوس 2-0 بهدفي طارق السعيد وعبد الحليم علي.

فيما كانت الخسارة الوحيدة عندما استضاف ذهاب نصف النهائي ضد الأهلي في 2005 بنتيجة 2-1. وقتها أقيمت المباراتين على ملعب الكلية الحربية لكن اللقاء الأول كان الزمالك هو صاحب الملعب.