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تقرير في الجول - بسبب أول مواجهتين.. رقم قياسي يُكتب في تاريخ الدوري

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تقرير في الجول - بسبب أول مواجهتين.. رقم قياسي يُكتب في تاريخ الدوري تقرير في الجول - بسبب أول مواجهتين.. رقم قياسي يُكتب في تاريخ الدوري

انتهى اليوم الأول من الدوري المصري للموسم الجديد. يوم شهد كتابة رقما قياسيا يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة.

أسوان افتتح الدوري بالفوز على الداخلية بثنائية مقابل لاشيء. (طالع التفاصيل).

وفي نفس اليوم اكتسح إنبي مستضيفه النصر للتعدين برباعية مقابل لاشيء. (طالع التفاصيل)

6 أهداف في أول مواجهتين في الدوري المصري، ولكن هذا ليس الرقم القياسي، بل أن ذلك تحقق للمرة الخامسة على التوالي. هنا الرقم الذي يحدث لأول مرة في تاريخ مسابقات الدوري المصري.

منذ موسم 2008-09 ومع عدم احتساب الموسم الذي تم إلغائه بعد بداية المسابقة وموسم المجموعتين، دائما ما تُسجل +6 أهداف في أول مواجهتين.

ولكن هذا الرقم تحقق من قبل أكثر من مرة إلا أنه ولأول مرة يتحقق للموسم الخامس على التوالي.

الرقم القياسي

موسم 2009-10 (6 أهداف).

موسم 2010-11 (9 أهداف).

موسم 2014-15 (7 أهداف).

موسم 2015-16 (6 أهداف).

والآن ومع انطلاق موسم 2016-17 ( 6 أهداف).

المواسم الماضية

عدد 6 أهداف أو أكثر تكرر من قبل 5 مرات على مواسم متتالية ولكن أكبرهم كان 4 مواسم على التوالي. وليس لـ5 مرات على التوالي مثلما حدث اليوم.

البداية كانت في الفترة بين 1948 حتى 1953 وقتها تم تسجيل +6 أهداف في أول مواجهتين 4 مرات متتالية. (مع العلم بعدم إقامة الدوري في موسم 1951-1952).

وقتها جاءت الأهداف على النحو التالي:

1948- 49 (7 أهداف في أول مواجهتين).

1949 - 50 (7 أهداف).

1950-51 (7 أهداف).

1952-53 (7 أهداف).

بعد ذلك جاءت الفترة بين 1955 و1959. + 6 في 4 مواسم على التوالي أيضا.

1955-56 (6 أهداف في أول مواجهتين).

1956-57 (9 أهداف).

1957-58 (7 أهداف).

1958- 59 (8 أهداف).

ثم جاءت الفترة بين 1960 و1962 وقتها تم تسجيل + 6 أهداف في موسمين على التوالي فقط.

1960-61 (11 هدفا في أول مواجهتين).

1961 - 62 (8 أهداف).

ومن جديد في فترة الستينات تم تسجيل +6 أهداف في أول مباراتين في 4 مواسم على التوالي.

1963 -64 (10 أهداف في أول مواجهتين).

1964-65 (6 أهداف).

1965 -66 (8 أهداف).

1966 -67 (6 أهداف).

ثم وبعد طووووول غياب تكرر أمر الـ+6 في أول مواجهتين في موسمين على التوالي في التسعينات.

1996-97 (9 أهداف في أول مواجهتين).

1997-98 (12 هدفا).

ليُكتب الرقم القياسي في تاريخ مسابقة الدوري المصري. 5 مواسم متتالية، +6 أهداف في أول مباراتين.

- بعض الأرقام مدعومة من موقع د/ طارق السعيد الخاص بأرقام واحصائيات الدوري المصري -

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