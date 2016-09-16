حوار - البدري يتحدث عن ' دعابة الليبرو ' مع الأهلي.. وأسباب جديدة لضم معوض

هل بالفعل سيغير من طريقة لعب الأهلي؟ هل سيعتمد على "ليبرو"؟ وماذا عن طريقة اللعب ولماذا 29 لاعبا وليس 30 في القائمة؟ أسئلة عديدة يُجيب عنها حسام البدري.

الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي يوم السبت في القمة الأولى من الجولة الأولى من الدوري المصري.

مواجهة رسمية أولى لحسام البدري المدير الفني للفريق عقب توليه المهمة مع رحيل مارتن يول.

وأجرى حسام البدري حوارا مطولا بالفيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي في الساعات المبكرة من يوم الجمعة. ويستعرضه FilGoal.com على لسان البدري

مرحلة البداية

"بالتأكيد البداية مهمة جدا أمام الإسماعيلي".

"تحدث مع لاعبي الأهلي وأخبرتهم بتقسيم المراحل المقبلة للفريق. والمرحلة الأولى تتكون من 3 مواجهات".

"الإسماعيلي ثم المقاولون العرب ثم دجلة. تلك هي المرحلة الأولى التي نُركز عليها الآن".

"مرحلة هامة للغاية يأتي بعدها توقف سيكون له فوائد عديدة جدا من حيث الراحة وجاهزية الجميع".

"نضع تركيزنا على تخطي مرحلة مرحلة. والمرحلة الأولى على وشك الانطلاق".

دعابة الليبرو وطريقة اللعب

"طريقة اللعب في الأهلي لا تتغير. فدائما نلعب بخطة 4-2-3-1 أو 4-4-2 كما يقولها البعض. وفي النهاية كل ما يحدث من خطط مختلفة تكون مشتقات لتلك الخطة الأساسية".

"لن يحدث أي تغيير في الخطة".

"الحديث عن اللعب بـ"ليبرو" كان دعابة فقط لا أكثر ولا أقل".

"أجابت على سؤال أحد الصحفيين عن إمكانية اللعب بليبرو وقلت نعم، كانت مجرد دعابة ليس أكثر ولكن الجميع تعامل معها بجدية".

"غالي لعب كمدافع في اللقاء الودي أمام الشمس لظروف اضطرارية. لا أكثر ولا أقل أيضا".

"وهو لعب من قبل في ذلك المركز وقدم أداءً جيدا جدا".

قائمة الأهلي والمركز الناقص

"يوجد مراكز بها عددا كبيرا من اللاعبين وأخرى بها نقص. ولذلك كنت أتمنى أن أكون أنا من وضع القائمة".

"لدي ملاحظاتي عن قائمة الأهلي ولكني احتفظ بذلك لنفسي".

"فضلت الاحتفاظ بالمركز المتبقي في القائمة نظرا لعدم وجود مساحة كبيرة للتغير".

"المشوار مازال طويلا ولذلك لم أرغب في الاستعجال في المركز الوحيد المتبقي".

"سنأخذ وقتنا لمعرفة المركز الذي يحتاج إلى الدعم حتى سوق الانتقالات المقبلة".

لماذا معوض؟

"الأهم بالنسبة للمدرب المساعد هو الشخصية والإقناع بنجوميته وليس عدد سنوات عمله في هذا المنصب".

"تعاملت مع معوض في العديد من الأستوديهات التحليلة. لدية الفكر الجيد جدا".

"معوض ذكي للغاية في ملاحظاته الفنية. مميز جدا وهذا ما جعلني أُفكر في الاستعانة به حتى قبل العودة إلى الأهلي".

"لم يكن يعرف ذلك، ولكنني فكرت به وقلت لنفسي إذا جاءت الفرصة سيكون معي كمدرب مساعد وليس كالرجل الثاني لأن هذا المنصب يحتاج إلى الخبرة أكثر - علاء ميهوب حاليا-".