شاحنات المساعدات تعبر إلى سورية ودي ميستورا يستجدي «إذن النظام»

أعلن مسؤول كبير في الأمم المتحدة الخميس أن حوالي عشرين شاحنة تنقل مساعدات انسانية من الامم المتحدة الى شرق حلب عبرت الحدود التركية وتنتظر في "منطقة عازلة" تقع بين تركيا وسورية، معربا عن امله في توزيعها الجمعة.

وقال يان ايغلاند لوسائل الاعلام ان "الشاحنات العشرين عبرت الحدود التركية، وهي في منطقة عازلة بين تركيا والحدود السورية" معربا عن الامل في ان توزع المساعدات الجمعة في الاحياء المحاصرة الخاضعة لسيطرة المعارضة في شرق حلب حيث يعيش قرابة 250 الف شخص.

واضاف "الشاحنات مستعدة للتحرك على الفور".

وشرح المبعوث الخاص للامم المتحدة ستافان دي مستورا ان القافلة لا يمكنها ان تنطلق طالما لم يتم التحقق من سلامة طريق الكاستيلو التي تقود الى شرق حلب وان الامم المتحدة تنتظر تأمين هذه الطريق بموجب الاتفاق الاميركي الروسي.

وقال دي ميستورا انه ما ان يتم تأمين طريق الكاستيلو ستقوم الامم المتحدة بابلاغ الحكومة السورية بتفاصيل المساعدات التي تنقلها الشاحنات والتي ستكون "مختومة". وقال ان المساعدات المرسلة الى حلب تحظى "بوضع خاص".

وبذلك لن يكون للسلطات السورية الحق في التحقق من محتوى الشاحنات. وبعد توزيع المساعدات ستبلغ الامم المتحدة دمشق مجددا بكميات المساعدات التي تم تسليمها، وفق دي ميستورا.وحث دي ميستورا النظام السوري على السماح "فورا" بتوزيع المساعدة الانسانية، مؤكدا ان حتى الروس أعربوا عن "خيبة أملهم" من هذا الامر.

وقال دي ميستورا خلال مؤتمر صحافي في جنيف "نحن بحاجة الى إذن نهائي. وهذا أمر يجب أن يتم فورا".وأضاف "إنه لأمر مؤسف، إننا نضيع الوقت. روسيا موافقة معنا على هذه النقطة".

وقال دي ميستورا في ختام اجتماع في جنيف لمجموعة العمل حول المساعدة الانسانية لسورية ان الروس الذين يدعمون النظام السوري عبروا عن "خيبة املهم".

وتأمل الامم المتحدة في نقل المساعدة الجمعة الى شرق حلب حيث يقيم، بحسب الامم المتحدة، 250 الفا الى 275 الف شخص في الاحياء المحاصرة الخاضعة لسيطرة المعارضة، كما اعلن يان ايغلاند الذي يترأس مجموعة العمل حول المساعدة الانسانية.

وأوضح دي ميستورا ان الامم المتحدة ليست بحاجة الى إذن نهائي من الحكومة السورية لتوزيع المساعدة في حلب لانه تم وضع نظام آخر لذلك. ويفترض هذا النظام ان يسمح للامم المتحدة بمجرد "إبلاغ" الحكومة بوصول القوافل الانسانية الى حلب عن طريق الكاستيلو، محور الطرق الواقع شمال المدينة.

واعلن الاميركيون والروس تمديد الهدنة الهشة في سورية السارية منذ مساء الاثنين لمدة 48 ساعة، ولم تدخل بعد اي مساعدة انسانية.

وقال مبعوث الامم المتحدة ان اتفاق الهدنة ينص على "فك ارتباط" عسكري على طول طريق الكاستيلو وإقامة "نقطة مراقبة".

وقال ان الامم المتحدة تنتظر ان يتم تطبيق فك الارتباط هذا لنقل المساعدة شرق حلب.

الى ذلك اتهم الجيش الروسي الخميس الولايات المتحدة بعدم الوفاء بالتزاماتها الواردة ضمن اتفاق الهدنة في سورية عبر عدم ممارسة ضغط على فصائل المعارضة لكي تنأى بنفسها عن المتطرفين.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشنيكوف في بيان "يبدو ان الهدف وراء اعتماد واشنطن +ضبابية كلامية+ هو اخفاء واقع انها لا تفي بالتزاماتها وفي المقام الاول فصل مسلحي المعارضة المعتدلة عن الارهابيين"، منتقدا تشكيك بعض المسؤولين الاميركيين الكبار حول التعاون بين البلدين.

وبحسب الجنرال كوناشنيكوف فان روسيا تفي "منذ اللحظة الاولى بالتزاماتها بخصوص نظام وقف الاعمال القتالية على الاراضي السورية".

وعبر عدة مسؤولين اميركيين عن شكوك بخصوص احترام موسكو للاتفاق الذي تم التفاوض عليه الاسبوع الماضي بين وزير الخارجية الاميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقال مسؤول في البنتاغون رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان "المهل قصيرة لكن انعدام الثقة كبير".

وبحسب بنود الاتفاق فان القوات الاميركية توافق على التعاون مع الجيش الروسي في سورية في حال صمدت الهدنة التي بدأ العمل بها الاثنين، لمدة اسبوع.

وسيتم حينئذ فتح "مركز تطبيق مشترك" في جنيف لتقاسم المعلومات حول الاهداف المحتملة لقصفها.