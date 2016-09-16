مختصة: وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً رئيسياً في تزايد الاستهلاك اليومي للأطعمة

أكد المدير التنفيذي لشركة انيجما والمتخصصة في الإعلام الرقمي رشا سيف الدين أن الشبكات الاجتماعية تشكل دورا فعالا في كافة جوانب الحياة، مبينة أن كثيرا من المستهلكين يحددون احتياجاتهم بناء على ما يشاهدونه من إعلانات ومحتوى تقدمه الشركات من خلال حساباتهم، بحيث تعتمد على التركيز عند بناء خطتها التسويقية على تواجدها في الشبكات الاجتماعية للترويج لمنتجاتها ولزيادة مبيعاتها.

وأضافت أن حجم المبيعات للأطعمة بدأ يتزايد بشكل ملحوظ مع تواجد الشركات وحتى المشروعات الصغيرة الخاصة بمنتجات المأكولات في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أنه يتم التركيز على عرض الصور المميزة والجذابة بأسعار مغرية محاولة لجذب أكبر عدد من المستهلكين لها، مشيرة إلى أنه وفقاً لتقرير قامت به إحدى شركات الأطعمة المنتشرة في كافة أنحاء العالم اعتماداً على بيانات المبيعات بالإضافة لأبحاث المستهلكين، أوجدت مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تزايد الارتفاع للاستهلاك اليومي للاطعمة نظراً لتزايد الخيارات الغذائية للمستهلكين مما يساهم في شراء عدد أكبر من الوجبات الغذائية.

وأوضحت أن التقرير يشير إلى أن وسائل التواصل الإجتماعي احدثت ثورة في علم الإطعمة و كيف تغيرت طريقة تعبير المستهلك تجاه الأطعمة والمنافسة على إظهار الوجبات بطرق مشهية و جذابة وقد كان الهاشتاق الاكثر شعبية في العالم هو

وبيّنت أن أحدى الطهاة المعروفين في مجال صناعة أطباق الأطعمة، أكد أن اهمية وسائل التواصل الاجتماعي تكمن في مساعدة المستهلكين لمعرفة المحتويات والمكونات لكل وجبة جاهزة ومدى زيادة الوعي لقيمة الوجبات وكيفية الاستهلاك، بالاضافة لرغبة المستهلكين لعرض ما يتناولونه بشكل يومي ومشاركة متابعيهم الوجبات التي اختاروها سواء ما قاموا بإعداده في المنزل او شرائه من متاجر الاطعمة او المطاعم، لافتة إلى أن نتيجة ذلك سعت سلسلة متاجر شهيرة في بريطانيا لبناء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للتأثير على المستهلك، من خلال خطة تسويقية تركز على بناء حلقة وصل بينها وبين المتابعين بالاضافة لزيادة المبيعات الخاصة بالشركة وذلك من خلال عرض صور عالية الجودة لمنتجاتها.

وأشارت إلى أن الخطة التسويقية للمتجر تعتمد على بناء حملات مكثفة للتقرب من الجمهور وخلق تواصل مشترك بين المنتجات والمستهلك، ففي الانستجرام كانت من اول شركات الأغذية التي استغلت الاعلانات المدفوعة في تطبيق انستجرام في بريطانيا وأعلنت عن منتج من منتجاتها، مؤكدة أنه تم وصول هذه الاعلانات لشريحة كبيرة جداً من المتابعين في بريطانيا وزاد عدد المتابعين لحساب الشركة ليصل إلى ما يقارب 15 ألف متابع وزادت بالتالي التفاعل مع كل الصور المشاركة من قبل الحساب لتصل إلى اكثر من ٤٠٠ لايك ما يعني الضعف مقارنة بالصور التي سبقت الاعلان المدفوع في تويتر ارتفع عدد المتابعين لحساب الشركة لإكثر من ٧٥٪ بعد تزايد الاعلانات الترويجية للاطباق بالاضافة لجودة الصور المعروضة والمتواجدة في كل تغريدة من تغريدات الحساب.

ولفتت إلى أنه يلاحظ مدى اهتمام الحساب في التفاعل مع المشاكل التي تواجه المستهلكين والعمل على إرضائهم بشكل دائم مما يؤثر على رضا المتابعين للحساب، مضيفة أنه بدأت مؤخراً حملة قامت بها شركة الأغذية لطلب المتابعين بمشاركتهم الغناء والتبرع بصوتهم لصالح الجمعيات الخيرية، حيث يتم دفع كافة المبالغ التي يحصد عليها من خلال تحميل الاغاني، وتم تدشين موقع خاص بالحملة كجزء من المسؤولية الاجتماعية لمساعدة الجمعيات الخيرية، وحيث خصص في الموقع جزء يساعد المشاركين في تسجيل الاغاني بصوتهم، وتم مشاركة الآلاف في الهاشتاق المخصص للحملة مع مقاطع أغاني بصوتهم وقد لاقت الحملة نجاح كبير ومبهر عبر هاشتاق#DonateYourVoice، مشيرة إلى أن حشد عدد كبير من المتابعين في حساب شركات الأغذية والمطاعم لا يؤثر فقط على زيادة المبيعات بل يستغل تواجدهم للمشاركة في فعاليات لاحقة تقيمها الشركة وتضمن ولاءهم في كافة نشاطاتها.

تنوع الوسائل ساهم في تزايد الاهتمام بالصور من قبل المطاعم