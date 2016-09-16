توقعات بارتفاع استهلاك النفط لـ 39 مليون برميل يومياً خلال 2016

شهدت أسعار النفط ارتفاعا في أغسطس وذلك منذ بداية الشهر نتيجة لانخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة، وفي وقت لاحق، أدى تراجع الدولار وتوقع اتخاذ إجراءات منسقة من جانب أوبك لتجميد مستوى الإنتاج في اجتماع سبتمبر إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، بالتالي، وصلت أسعار النفط، إلى مستويات 50 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الثالث من أغسطس.

وتابعت "الرياض" تطورات أوضاع أسعار النفط لشهر أغسطس الماضي حيث ارتفعت أسعار كل من خام برنت وخام غرب تكساس بنسب 17% و15% على التوالي، لتصل إلى 50 دولارا للبرميل.

في نفس الوقت، توسع فارق السعر بين خام برنت وخام غرب تكساس من أقل من 1 دولار للبرميل إلى ما يقارب 2.5 دولار، وأغلق سعر خام برنت في شهر أغسطس عند 49.9 دولارا للبرميل، بينما أغلق سعر خام غرب تكساس عند 47.6 دولارا للبرميل. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في مركز هنري للغاز الطبيعي بشكل كبير وتراوحت من 2.6 إلى 2.9 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية.

هوامش التكرير تحت الضغط

ووفقا لتقرير سوق النفط من وكالة الطاقة الدولية، ارتفع العرض من النفط الخام في يوليو بمقدار 0.8 مليون برميل يوميا نتيجة ارتفاع الإنتاج في كل من المملكة العربية السعودية والعراق. وفي تقريرها توقعات الطاقة قصيرة الأجل لشهر أغسطس، رفعت الوكالة إنتاج الولايات المتحدة المستهدف للنفط بمقدار 0.1 مليون برميل يوميا للعامين 2016 و2017، ليصل إلى 8.7 و8.3 ملايين برميل يوميا، على التوالي.

وبحسب النشرة الصادرة عن منظمة أوبك "تقرير أسواق النفط الشهري" ارتفع إنتاج النفط لدى الدول الأعضاء في المنظمة خلال شهر يوليو إلى 33.11 مليون برميل يوميا. وارتفعت المخزونات التجارية لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 311 مليون برميل من متوسط المخزونات لآخر خمس سنوات، لتصل تغطية المخزون إلى 64.9 يوما. واستمرت هوامش التكرير الآسيوية تحت الضغط نتيجة ارتفاع المعروض من النفط الخفيف ومنتجات التقطير.

نمو التنقيب عن النفط والغاز في أمريكا

وخلال الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر، ارتفع عدد الحفارات العاملة في أمريكا بحدود 8 حفارات عن الأسبوع السابق ليصل إلى 497 حفارة. وبلغت نسبة ارتفاع عدد الحفارات 3% عن الشهر السابق. كما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى نمو أنشطة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية. مع ذلك، انخفض عدد الحفارات بحدود 42.5% عن الشهر المماثل من العام السابق. ومن إجمالي عدد الحفارات، تم استخدم ما يقارب 407 حفارة لإنتاج النفط وما يقارب 88 حفارة للغاز الطبيعي.

وأشار تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى أنه من المتوقع أن يتراجع نمو الطلب العالمي من النفط إلى1.2 مليون برميل يوميا خلال العام 2017 من 1.4 مليون برميل يوميا خلال العام 2016. وقد ارتفع إنتاج نفط أوبك بمقدار 150 ألف برميل يوميا في يوليو، ليصل إلى أعلى مستوى منذ ثماني سنوات عند 33.39 مليون برميل يوميا، يرجع ذلك أساسا إلى تسجيل أعلى إنتاج في المملكة العربية السعودية وارتفاع الإنتاج من العراق.

ارتفاع استهلاك النفط عام 2017

وارتفع المعروض العالمي من النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميا خلال يوليو ومن المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط من الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك بمقدار 0.9 مليون برميل خلال العام 2016. وارتفعت المخزونات التجارية من النفط الخام لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 3.093 ملايين برميل في شهر يونيو.

وفي تقرير منظمة أوبك لسوق النفط الشهري بلغ متوسط الطلب العالمي على البترول 92.98 مليون برميل يوميا خلال العام 2015، بارتفاع عن العام السابق بمقدار 1.54 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع ارتفاع استهلاك النفط بمقدار 1.22 مليون برميل يوميا في العام 2016 لأكثر من 93 مليون برميل يوميا، وزيادة 1.15 مليون برميل يوميا في العام 2017.

ومن المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط من الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك بمقدار 0.79 مليون برميل يوميا في العام 2016 و0.15 مليون برميل يوميا خلال العام 2017. وارتفعت المخزونات التجارية لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 311 مليون برميل محققة أعلى مستوى لمتوسط المخزونات لآخر خمس سنوات، بتغطية المخزون إلى 64.9 يوما.

ارتفاع الطلب على نفط أوبك

ومن المتوقع أن يصل الطلب على نفط الدول الأعضاء في منظمة أوبك إلى 31.9 مليون برميل يوميا في عام 2016، ارتفاع متوقع بمقدار 1.9 مليون برميل يوميا على مدى العام 2015 و33.0 مليون برميل يوميا خلال العام 2017، وارتفاع متوقع بنحو 1.1 مليون برميل يوميا على مدى العام 2016. واستمرت هوامش التكرير الآسيوية تحت الضغط نتيجة ارتفاع المعروض من النفط الخفيف ومنتجات التقطير.

وفي تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة النظرة قريبة المدى الصادر في أغسطس من المتوقع أن تصل أسعار خام برنت إلى متوسط 42 دولارا للبرميل خلال العام 2016، بتراجع 2 دولار أمريكي للبرميل عن التقديرات الصادرة في الشهر الماضي، و52 دولارا للبرميل خلال العام 2017.

ومن المتوقع انخفاض متوسط أسعار خام غرب تكساس بشكل طفيف إلى أقل من متوسط أسعار خام برنت خلال العام 2016 وتستمر دون تغير خلال العام 2017. وفي عام 2015، بلغ متوسط إنتاج النفط الأمريكي 9.4 ملايين برميل يوميا. ومن المتوقع أن يصل متوسط إنتاج النفط في أمريكا إلى 8.7 ملايين برميل يوميا خلال العام 2016 وإلى 8.3 ملايين برميل يوميا خلال العام 2017، أعلى بمقدار 0.1 مليون برميل يوميا من توقعات متوسط إنتاج النفط لكلا العامين عن تقديرات الشهر السابق.

ارتفاع الاستهلاك العالمي عام 2017

ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي من النفط وغيره من أنواع الوقود السائل بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا في العام 2016 وكذلك في العام 2017 ومن المتوقع أن يتراجع إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك بمقدار 0.6 مليون برميل يوميا خلال العام 2016 و0.4 مليون برميل يوميا خلال العام 2017.

وأنتجت الدول الأعضاء في أوبك 31.8 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال العام 2015 ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام بمقدار 0.7 مليون برميل يوميا خلال العام 2016، و0.6 مليون برميل يوميا خلال العام 2017. وبلغ متوسط انقطاع الإمدادات النفطية غير المخطط لها في أوبك 2.3 مليون برميل يوميا في يوليو، ارتفاع عن الشهر السابق بشكل طفيف، نتيجة توقف الإنتاج في نيجيريا وليبيا.

ومن المتوقع ارتفاع مخزونات النفط الخام لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي إلى 3.08 مليارات برميل مع نهاية العام 2016 و3.03 مليارات برميل يوميا مع نهاية العام 2017، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط مخزون النفط العالمي 0.5 مليون برميل يوميا خلال النصف الثاني 2016.

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