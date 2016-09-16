مؤتمر مورينيو: الهزيمة؟ الجميع سيقاتل أمامنا لتحقيق الفوز في تلك البطولة

"الجميع في الدوري الأوروبي سيقاتل لتحقيق الفوز أمامنا".. هكذا بدأ جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد حديثه عقب الهزيمة أمام فينورد.

مانشستر يونايتد خسر أمام فينورد بهدف مقابل لاشيء في الجولة الأولى من المجموعة الأولى من الدوري الأوروبي.

هدف فينورد الوحيد جاء في الدقيقة 80 عن طريق ت ترينداد دي فيلينا.

وقال مورينيو عقب المباراة: "لست سعيدا بتلك النتيجة بكل تأكيد. لم نكن نستحق الخسارة".

وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي ليونايتد "نعلم مسبقا أن جميع الفرق ستقاتل أمامنا لتحقيق الفوز في الدوري الأوروبي. نعلم ذلك جيدا".

وواصل "كنا نحاول الفوز ولم نكن نستحق الهزيمة".

ويرى مورينيو أن هدف فينورد جاء من تسلل، قائلا: "في الشوط الثاني قدمنا أداءً بشكل أفضل. ولكن في النهاية هدفهم جاء من تسلل".

وتابع "العديد من اللاعبين ظهروا لأول مرة مع الفريق. لن أحكم عليهم من دقائقهم الأولى المعدودة".

وأتم "ولكننا سنعود للتشكيل الأساسي لمواجهة واتفورد. دون أي تغييرات كثيرة".