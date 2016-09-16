تقرير في الجول - 4 أرقام كارثية من سقوط يونايتد أمام فينورد

سقوط جديد لمانشستر يونايتد وكتيبة جوزيه مورينيو وهذه المرة ليس في الدوري بل في الدوري الأوروبي أمام فينورد. سقوط كتب 4 أرقام كارثية للشياطين.

مانشستر يونايتد خسر أمام فينورد بهدف مقابل لاشيء في الجولة الأولى من المجموعة الأولى من الدوري الأوروبي.

هدف فينورد الوحيد جاء في الدقيقة 80 عن طريق ت ترينداد دي فيلينا. (طالع التفاصيل)

ويستعرض FilGoal.com أبرز 4 أرقام جاءت من سقوط مانشستر أمام فينورد.

** لأول مرة في تاريخ مانشستر يونايتد يخسر الفريق الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي المباراة الافتتاحية له مجموعات البطولات الأوروبية.

يونايتد خسر الموسم الماضي مباراته الأولى في دور مجموعات دوري الأبطال أمام إيندهوفن بثنائية مقابل هدف.

والآن خسر أمام فينورد في مباراته الأولى في دور مجموعات الدوري الأوروبي.

خسارة ثانية على التوالي في بداية رحلة المجموعات، لأول مرة في تاريخ يونايتد.

** تلقى مانشستر يونايتد هزيمته الرابعة الأوروبية على التوالي خارج ملعبه. لأول مرة في تاريخه أيضا.

البداية كانت بالخسارة أمام فولفسبورج في ألمانيا في وداع الفريق لدور مجموعات دوري الأبطال الموسم الماضي 3-2.

بعدها انتقل يونايتد إلى الدوري الأوروبي، وخسر خارج ملعبه أمام متيولاند الدانماركي 2-1 وعلى الرغم من تحويله للنتيجة في لقاء العودة وتأهله إلى الدورالتالي، إلا أنها خسر مجددا خارج أرضه.

الخسارة في تلك المرة جاءت أمام ليفربول 2-0 وفشل يونايتد في التأهل من دور الـ16 لدور المجموعات. 3 هزائم متتالية.

والآن ومع انطلاق مشوار يونايتد في الدوري الأوروبي خسر مرة أخرى خارج ملعبه وهذه المرة أمام فينورد.

4 هزائم متتالية خارج أرضه لأول مرة في تاريخه.

** فشل يونايتد في الحفاظ على نظافة شباكه في أخر 6 مباريات له في البطولات الأوروبية.

أخر مرة نجح فيها الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه كان في تاريخ نوفمبر 2015 أمام إيندهوفن في إنجلترا في الجولة الخامسة من دوري الأبطال الموسم الماضي، وقتها انتهى اللقاء 0-0.

ومنذ تلك المواجهة لعب يونايتد 6 مباريات (1 دوري الأبطال - 5 الدوري الأوروبي) وتلقت شباكه 10 أهداف.

** فاز يونايتد مرتين فقط في أخر 9 مباريات له في الدوري الأوروبي.

خسر 6 مباريات وتعادل مرة وحيدة.

خسائر يونايتد جاءت أمام أياكس وأتليتك بلباو مرتين ومتيولاند الدانماركي وليفروبول وأخيرا فينورد.

بينما تعادل أمام ليفربول وفاز على أياكس ومتيولاند.