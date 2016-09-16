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بالفيديو - كوكا يشارك في تعادل براجا مع بداية مشوار الدوري الأوروبي

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بالفيديو - كوكا يشارك في تعادل براجا مع بداية مشوار الدوري الأوروبي بالفيديو - كوكا يشارك في تعادل براجا مع بداية مشوار الدوري الأوروبي

شارك أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب في تعادل سبورتينج براجا أمام جينت في بداية مشوار الفريق بالدوري الأوروبي.

وتعادل سبورتنج أمام جينت بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة في دور مجموعات الدوري الأوروبي.

ولعب كوكا منذ البداية وحتى صافرة النهاية.

أهداف المباراة بدأها دانييل ميليسيفيتش للضيوف من ركلة حرة رائعة في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.

إلا أن براجا نجح في تعديل النتيجة عن طريق أندري بينتو في الدقيقة 24.

شاهد الأهداف

وفي إطار نفس المجموعة فاز شاختار دونيتسك على قونيا سبور بهدف مقابل لاشيء.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق فاكوندو فيريرا في الدقيقة 76.

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فيديو اليوم السابع

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