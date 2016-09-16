مفاجآت مدوية في انطلاقة مجموعات الدوري الأوروبي.. سقوط إنتر ويونايتد

(إفي): أسدل الستار يوم الخميس على أولى جولات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم والتي شهدت مفاجآت عديدة أبرزها سقوط مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلانو الإيطالي أمام كل من فينورد روتردام الهولندي وهابويل بئر سبع الإسرائيلي على الترتيب.

وفيما يتعلق بالأندية الإسبانية، عاد أثلتيك بلباو الإسباني مثقلا بهزيمة كبيرة من ملعب "تريكولوري" معقل ساسولو الإيطالي بثلاثية نظيفة، في الوقت الذي تعادل فيه سيلتا فيجو خارج الديار أيضا أمام ستاندر لياج البلجيكي (1-1)، بينما كان فياريال الرابح الأكبر بالفوز على ملعبه (2-1) على زيورخ السويسري بعدما كان متأخرا بهدف نظيف.

وفي المجموعة الأولى، حقق فينورد الهولندي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أسقط مانشستر يونايتد الإنجليزي بالفوز عليه بهدف نظيف مساء الخميس على ملعب "دي كويب" بمدينة روتردام الهولندية.

جاء الهدف بطريقة مثيرة للجدل بعدما كشفت الإعادة عن تواجد نيكولاي يورجنسن في موقع تسلل عند استلامه للكرة جهة اليمين قبل أن يمرر كرة أرضية داخل المنطقة قابلها دي فيلهينا بقدمة مباشرة داخل شباك الإسباني ديفيد دي خيا.

وشهد اللقاء إشراك البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للمان يونايتد، للعديد من اللاعبين البدلاء مثل الفرنسي مورجان شنايدرلين والإيطالي ماتيو دارميان والأرجنتيني ماركوس روخو والمهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال.

وتعد هذه هي الهزيمة الثانية للفريق الإنجليزي على التوالي منذ بداية الموسم بعد الخسارة أمام الجار المان سيتي في البريميير ليج بداية الأسبوع الجاري بثنائية مقابل واحد.

وكانت أبرز مفاجآت اليوم هو سقوط إنتر ميلانو الإيطالي في عقر داره "جوزيبي مياتزا" أمام هابويل بئر سبع الإسرائيلي بثنائية نظيفة ضمن المجموعة الثانية عشر.

وبعد شوط أول سلبي بين الفريقين، تقدم الضيوف في النتيجة بحلول الدقيقة 54 عبر البرتغالي ميجيل فيتور.

وواصل الفريق الضيف مفاجئة جميع من في الملعب بتسجيل الهدف الثاني بواسطة ماور بوزاجلو في الدقيقة 69.

وبهذا، يحقق الفريق الإسرائيلي، الذي يبلغ هذا الدور للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة، فوزا تاريخيا على أحد أعرق الأندية في أوروبا وصاحب الستة ألقاب أوروبية، 3 في دوري الأبطال و3 في هذه البطولة بمسماها القديم، ليتواصل مسلسل ترنح "النيراتزوري" تحت قيادة الهولندي فرانك دي بوير منذ بداية الموسم.

وفي نفس المجموعة، استهل ساوثامبتون الإنجليزي مشواره بفوز كبير على حساب ضيفه التشيكي سبارتا براغ بثلاثية نظيفة على ملعبه "سانت ماري ستاديوم".

يدين فريق "القديسين" بالفضل في هذا الانتصار لكل من مهاجمه تشارلي أوستن، ثنائية في الدقيقتين 6 من ركلة جزاء، وق27 من عمر الشوط الأول، وجاي رودريجوز صاحب الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتمكن زينيت سان بطرسبرج الروسي من قلب الطاولة على مضيفه الإسرائيلي الآخر مكابي تل أبيب بعدما كان متأخرا بثلاثية نظيفة حتى قبل النهاية بـ20 دقيقة لفوز ملحمي بأربعة أهداف ضمن المجموعة الرابعة.

وحملت أهداف الفريق الروسي توقيع كل من ألكسندر كوكورين (ق76) والسلوفاكي روبرت ماك (ق84) والبرازيلي جوليانو (ق86) والمونتنجري لوكا دوردفيتش (ق90).

وشهدت المجموعة العاشرة تسجيل الهدف الأسرع في تاريخ البطولة حتى الآن بعدما سجل يان سيكورا هدف التقدم لفريقه سلوفان ليبيريتش التشيكي في الثانية الـ11 أمام قره باغ الآذري في اللقاء الذي انتهت نتيجته (2-2).

وفي نفس المجموعة، خيم التعادل السلبي على المواجهة التي جمعت بين باوك سالونيك اليوناني وضيفه فيورنتينا الإيطالي.

وضمن مباريات المجموعة السادسة، سقط أثلتيك بلباو الإسباني في فخ الهزيمة أمام مضيفه الإيطالي ساسولو بثلاثية نظيفة على ملعب "تريكولوري".

جاءت ثلاثية ساسولو في الشوط الثاني عن طريق بول ليرولا (ق60) وجريجوري ديفريل (ق75) وماتيو بوليتانو (ق82).

أما ممثل إسبانيا الثاني في هذه البطولة، فياريال، فتمكن من عبور فخ ضيفه زيورخ السويسري بأمان بعدما حول تأخره بهدف نظيف للفوز بهدفين لواحد، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية عشر.

وبعدما فاجأ الضيوف جماهير "الغواصات الصفراء" بالتقدم في النتيجة مبكرا في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة بأقدام الألباني أرماندو ساديكو، استطاع أصحاب الأرض معادلة النتيجة عبر البرازيلي ألكسندر باتو في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لنفس الشوط، وضع جوناثان دوس سانتوس الفريق الإسباني في المقدمة بعد تبادل رائع للكرة مع باتو قبل أن يطلق تسديدة قوية على الطائر لم يرها أحد إلا في الشباك.

وعاد ثالث الفرق الإسبانية، سيلتا فيجو، بنقطة من عقر دار ستاندر لياج البلجيكي بعدما تعادل معه (1-1)، في إطار منافسات المجموعة السابعة.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة الرابعة عن طريق ماتيو دوسيفي قبل أن يعادل الفريق الإسباني النتيجة في الدقيقة 13 من خلال جيوسيبي روسي.

وفي نفس المجموعة، حول فريق أياكس الهولندي تأخره بهدف أمام مضيفه باناثينايكوس اليوناني إلى فوز 2-1.

وافتتح باناثينايكوس التسجيل على أرضه مبكرا في الدقيقة السادسة عبر اركوس بيرج ولكن أياكس عادل النتيجة في الدقيقة 34 عن طريق بيرتراند تراوري من تسديدة من الجهة اليسرى من داخل المنطقة على يمين الحارس.

وأحرز خايرو ريديفالد هدف الفوز لأياكس في الدقيقة 67 من متابعة لركلة جزاء سددها زميله دافي كلاسين وتصدى لها الحارس.

وفي المجموعة الثالثة، حقق أندرلخت البلجيكي فوزا منطقيا على ضيفه جابالا الآذري 3-1 ، بينما تعادل سانت إيتيان الفرنسي وماينز الألماني 1-1 على أرض الأخير.

أما روما الإيطالي فسقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، وذلك ضمن المجموعة الخامسة.

وخاض ذئاب العاصمة المباراة بتشكيل مطعم بالبدلاء منذ بدايتها وتقدموا بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء انبرى لها دييجو بيروتي.

ولكن فرحة روما لم تدم كثيرا حيث أدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 11 عن طريق ماريك باكوش.

وتصدر أوستريا فيينا النمساوي هذه المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على مضيفه استرا جيورجيو الروماني (2-3).

وحقق حقق فريقه شالكه الألماني فوزا صعبا على حساب نيس الفرنسي 1-0 على أرض الأخير ضمن المجموعة التاسعة.

حمل الهدف الوحيد توقيع الظهير الأيسر الغاني عبد الرحمن بابا في الدقيقة 75.

بينما فاز كراسنودار الروسي بنفس النتيجة على مضيفه سالزبورج النمساوي في نفس المجموعة.

وسجل الجناح الأيسر الروسي، ذو أصول برازيلية، جواوزينيو هدفا لكراسنودار (ق37)، ليقود الفريق الروسي للفوز بالمباراة.