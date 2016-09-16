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غدا.. نظر محاكمة مؤمنة كامل و2 آخرين بتهمة التهرب الضريبى

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غدا.. نظر محاكمة مؤمنة كامل و2 آخرين بتهمة التهرب الضريبى غدا.. نظر محاكمة مؤمنة كامل و2 آخرين بتهمة التهرب الضريبى

>كتب سليم على

تنظر محكمة جنح الدقى، غدا السبت، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية ضياء الدين صبحى، محاكمة مؤمنة كامل و2 آخرين، لاتهامهم بالتهرب من سداد الضرائب المستحقة على معمل المختبر للتحاليل الطبية.

وكشفت التحقيقات أن إدارة مكافحة التهرب الضريبى قد اكتشفت مخالفات مالية خاصة بشركة المختبر للتحاليل الطبية، والممثلة فى مؤمنة عبدالوهاب كامل، وهند محمد معتز مصطفى، ومحمود ذكر سالم عبدالمجيد بصفتهم مساهمين فر الشركة المشار إليها، وما ترتب على ذلك من التهرب الضريبى من دفع أكثر من 315 مليون جنيه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين استعملوا طرق احتيالية ومخالفات مالية للتهرب من سداد مبلغ 315,736,481 جنيه مستحقه للدولة، كضرائب على الأرباح.

 

 

 


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