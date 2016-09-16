ستيفن سيغال يسعى للحصول على هذه الجنسية

خلال مشاركته في المهرجان السينمائي العالمي، الذي أقيم في روسيا تحت عنوان "نهاية العالم"، كشف الممثل والمنتج الأمريكي ستيفن سيغال Steven Seagal أنه من الممكن أن يحصل على الجنسية الروسية.

وقال: "أعتقد أن حصولي على الجنسية الروسية بات يلوح في الأفق…فأنا أتمنى أن أقضي بضعة شهور في السنة مع أصدقائي في روسيا، فهم يحبونني وينتظرونني".

وأشار الممثل البالغ من العمر 64 عاماً إلى أنه يستمتع جداً بوجوده في روسيا لأنها تتمتع بثقافة غنية، مما يشجعه على إقامة مشاريع واستثمارات للعمل فيها.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها سيغال روسيا، ففي العام الماضي حضر المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفاستوك.

يمارس سيغال فنون القتال والدفاع منذ سن السابعة، وقضى حوالي 20 عاماً من حياته في اليابان، حيث تتلمذ على يد معلمي رياضة الآيكيدو، وحصل على الحزام السابع فيها.