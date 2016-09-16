شيخ الأزهر: لقاء محمد بن زايد وبابا الفاتيكان يعزز جهود نشر السلام

أعرب فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، عن تقديره للقاء الذي جمع أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، مؤكداً أن هذا اللقاء يعزز من جهود نشر التسامح والعمل المشترك بهدف تحقيق السلام للبشر جميعاً.

تفاهم

وقال فضيلته، في تعليق على صفحة الأزهر بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه لا بد من تكثيف الجهود المشتركة، من أجل تحقيق التقارب بين الشرق والغرب، وبناء جســــــور التفاهم التي من شأنها أن تسهم في بناء السلام العالمي العادل الذي ننشده ونعمل جميعاً على بلوغه.

حوار

وأعرب فضيلته عن سعادته بمثل هذه اللقاءات المهمة التي تدعم الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف، من أجل التأسيس لحوار بنــــــّاء قائم على الاحترام المتبادل وقبـــول الآخر وتحقيق التعايش المشترك ونشر السلام في ربوع العالم كافة، خاصة في ظل الرؤية المنصفة للإسلام التي يتمتع بها البابا فرانسيس.