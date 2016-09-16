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هزاع بن زايد: محمد بن زايد وبابا الفاتيكان رمزان إنسانيان

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هزاع بن زايد: محمد بن زايد وبابا الفاتيكان رمزان إنسانيان هزاع بن زايد: محمد بن زايد وبابا الفاتيكان رمزان إنسانيان

اعتبر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن محبة الإنسان ونبذ الفرقة القاسم المشترك بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية. ووصف سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبابا الفاتيكان بأنهما رمزان إنسانيان يشتركان في محبة الإنسان.

ونشر سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة تجمع بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والبابا فرانسيس خلال لقائهما في الفاتيكان أمس، واصفاً أجواء اللقاء بالتاريخية.

ودون سموه: «لحظة تاريخية تجمع بين محمد بن زايد وبابا الفاتيكان، رمزان إنسانيان يشتركان في محبة الإنسان ونبذ أسباب الفرقة والخلاف».

وكان بابا الكنيسة الكاثوليكية استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والوفد المرافق بمقر البابوية في مدينة الفاتيكان.

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