أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد يعزي بوفاة أحمد بالكديدا الفلاسي

Google+ Print
محمد بن راشد يعزي بوفاة أحمد بالكديدا الفلاسي محمد بن راشد يعزي بوفاة أحمد بالكديدا الفلاسي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المرحوم أحمد عبيد بالكديدا الفلاسي، حيث قام سموه قبل ظهر أمس يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، بزيارة مجلس عزاء الفقيد في منطقة زعبيل الثانية في دبي.

حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أنجال الفقيد وإخوانه وذويه، راجياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

من جانب آخر، قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، واجب العزاء في وفاة المرحوم أحمد عبيد الفلاسي، حيث أعرب سموه لأنجال وذوي الفقيد عن صادق عزائه ومواساته في مصابهم الجلل، راجياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية