محمد بن راشد يعزي بوفاة أحمد بالكديدا الفلاسي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المرحوم أحمد عبيد بالكديدا الفلاسي، حيث قام سموه قبل ظهر أمس يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، بزيارة مجلس عزاء الفقيد في منطقة زعبيل الثانية في دبي.

حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أنجال الفقيد وإخوانه وذويه، راجياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

من جانب آخر، قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، واجب العزاء في وفاة المرحوم أحمد عبيد الفلاسي، حيث أعرب سموه لأنجال وذوي الفقيد عن صادق عزائه ومواساته في مصابهم الجلل، راجياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، إنا لله وإنا إليه راجعون.