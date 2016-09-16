أمن الأقصر: القبض على 26 شخصا بحوزتهم 6 كيلو حشيش وبانجو و1046 قرصا مخدرا

فى كل محافظة بمصر وقبيل وأثناء العيد ينتشر بكثافة تجار الكيف والمواد المخدرة، للقيام بمهمتهم فى تغييب وعى الشباب والرجال خلال احتفالات العيد، وفى مواجهة تلك العادة السنوية التى اعتاد عليها ضعاف النفوس من التجار والمتعاطين للمواد المخدرة، خرجت حملات مكثفة بقيادة اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر وقوات مباحث مكافحة المخدرات بالأقصر ورجال المباحث بمختلف أقسام الشرطة، بغرض درع وصد تلك الهجمات المنظمة على الشباب الأقصرى من قبل تجار الكيف.

وجاءت تلك الحملات المكثفة التى كانت ضمن جوانب الخطط الأمنية التى تنطلق فى مديرية الأمن قبيل عيد الأضحى المبارك ومختلف المناسبات التى تحل سنوياً، حيث نجحت القوات خلال الأسبوع الماضى فى الخروج بحملات مكثفة لمواجهة البؤر الإجرامية التى يتم فيها بيع المواد المخدرة وتعاطيها من قبل شباب المحافظة.

وفى هذا الصدد قال اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر لـ"اليوم السابع"، إنه كلف رجال مكافحة المخدرات وأقسام الشرطة المختلفة بالخروج فى حملات وتسديد ضربات قاتلة لكافة تجار المخدرات بالمحافظة خلال الحملات بالأسبوع الماضى، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 26 تاجرًا ومتعاطيًا للمواد المخدرة بحوزتهم أكثر من 5 كيلو ونصف من نبات البانجو المخدر ونصف كيلو حشيش ولفة أفيون و1046 قرصا مخدرا مختلف الأنواع لبيعها للشباب بالمحافظة.

ففى مركز شرطة الأقصر تمكن رجال المباحث من ضبط كل من "أ.ا.ا" 21 سنة عامل أجرى، وبحوزته 15 لفافة من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 750 جراماً تقريباً، ومبلغ مالى 60 جنيهًا، و"ج.ا.ع" 32 سنة عامل، وبحوزته قطعتين من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 20 جراماً تقريباً، كما تم ضبط "ص.ا.ا" 20 سنة عامل أجرى، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد روسى بروحين قصيرة عيار 7.62×39 و7 لفافات من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 300 جرام، ومبلغ مالى قدره 45 جنيها.

وفى مركز شرطة أرمنت تمكن رجال الشرطة من ضبط "م.ب.ت" 39 سنة عامل، و"أ.ع.ح" 25 سنة عامل، و"أ.ع.أ" 29 سنة عامل، وبحوزتهم 30 قطعة جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 300 جرام، ومبلغ مالى قدره 850 جنيها و4 هواتف محمول، وفى بندر الأقصر تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات من ضبط "أ.م.م" 63 سنة مسجل خطر عامل أجرى، وبحوزته 300 قرص تامول، ومبلغ مالى 600 جنيه وهاتف محمول.

أما فى خلال أيام عيد الأضحى الثلاثة شن رجال مكافحة المخدرات حملات أسفرت عن ضبط 19 شخصًا بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة شملت 4 كيلو ونصف من نبات البانجو المخدر و746 قرصًا مخدرًا و312 جرام حشيش ولفافة أفيون"، بمناطق "الكيمان وبندر إسنا وأصفون والنواصر والحميدات وطفنيس والفارسية وباويل"، وتنوعت الضبطيات "ما بين 13 حالة اتجار و6 حالات تعاطى" وكان من بينها 16 حالة تلبس و3 حالات بناء على قرار صادر من النيابة العامة.

وبمواجهة جميع المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا جميعاً بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وبالعرض على اللواء عصام الحملى مدير أمن الاقصر قرر بتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة، ويأتى ذلك فى ضوء تفعيل إستراتيجية الوزارة فى مواجهة الجريمة وفرض السيطرة الأمنية، وإشعار المواطنين بالتواجد الأمنى الفعال بالتصدى الحاسم لكافة الجرائم، وبناء على تعليمات اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، بإعداد الحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف ضبط الخارجين عن القانون وخاصة جرائم الاتجار فى المخدرات.