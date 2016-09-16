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مصادر بوزارة الرى: إعلان موعد توقيع دراسات سد النهضة غدًا

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مصادر بوزارة الرى: إعلان موعد توقيع دراسات سد النهضة غدًا مصادر بوزارة الرى: إعلان موعد توقيع دراسات سد النهضة غدًا

>كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه سيتم إعلان موعد توقيع عقود دراسات سد النهضة الأثيوبى رسمياً فور الاتفاق النهائى عليها بين الدول الثلاث " والسودان وإثيوبيا"، والمكتبين الفنيين "بى.ار.ال" و"ارتيليا" والمكتب القانونى"كوربت".

 

فى السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة بالملف، أن هناك توافقا بين كافة الأطراف حول الموعد المقترح يومى 19 و20 من الشهر الجارى فى العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء الرى من الدول الثلاث وكافة الجهات المعنية بالملف، للبدء فوراً فى تنفيذ الدراسات على مدار 11 شهرا.

 

وأضافت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، أنه تم التوافق نهائياً على الأمور العالقة بين مكتب "بى.ار.ال" الذى سيقوم بتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة، والمكتب القانونى "كوربت" الذى يقوم بصياغة العقود، وسيتم تأكيد الموعد غدًا السبت، فور وصول تأكيد رسمى بالموعد من الخرطوم بصفتها رئيس الدورة الحالية للمفاوضات.

 

ومن المقرر أن تعد الشركتان "بى ار.ال" و"ارتيليا" خلال تنفيذ الدراسات تقارير شهرية وأخرى دورية، تتناول التقدم فى سير الدراسات، يتم بعدها إعداد خريطة مائية حول سد النهضة، والمتوافقة مع إعلان المبادئ الذى وقع بين رؤساء الدول الثلاث.


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