التضامن: بدء عودة حجاج الجمعيات الأهلية بعد أداء مناسك الحج غدًا

تبدأ عودة حجاج الجمعيات الأهلية من الأراضى المقدسة عقب انتهاء أداء مناسك الحج غدًا السبت 17 سبتمبر، حيث ستبدأ عودة وفود الحجاج والبالغ عددهم 10 آلاف حاج ليكون آخر موعد لعودتهم 30 سبتمبر.

وقال محمد عثمان رئيس بعثة حج التضامن لهذا العام، لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر أن يصل يوم السبت المقبل أول وفد غادر القاهرة لأداء الحج ويبلغ عدده 758 حاجًا من محافظات المنوفية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية، قادمًا من مطار جدة إلى مطار القاهرة.

ولفت عثمان، إلى أن إجراءات تيسير عودة الحجاج إلى القاهرة ستكون مماثلة لإجراءات المغادرة، حيث من المقرر أن تتولى لجنة المطار تسفير الحجيج والتواجد فى المطارات المختلفة لتسهيل الإجراءات وتذليل أى عقبات قد تطرأ خلال السفر.

وأشار إلى أن لجنة المطار التابعة للبعثة والمتواجدة بالمطارات السعودية والمصرية ستعمل على إنهاء كافة الأوراق لتنسيق عملية المغادرة بطريقة سلسة، كما تمت عمليات الاستقبال فى بداية الموسم.