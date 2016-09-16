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نائبة بقليوب تطالب "الصحة" بإجراء التحاليل لأسرة مريض بالإيدز

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نائبة بقليوب تطالب "الصحة" بإجراء التحاليل لأسرة مريض بالإيدز نائبة بقليوب تطالب "الصحة" بإجراء التحاليل لأسرة مريض بالإيدز

> القليوبية – محمد قاسم

طالبت سولاف درويش عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب وزارة الصحة بالكشف الفورى وإجراء التحاليل اللازمة على أسرة الشاب المصاب بالإيدز للتأكد من حالتهم الصحية وعما إذا كانوا مصابين بالإيدز من عدمه.

وقالت سولاف درويش لـ"اليوم السابع" إنها فور علمها باكتشاف وجود شاب مريض بالإيدز داخل مستشفى قليوب ويدعى " أ . س" قامت بمطالبة المسئولين بوزارة الصحة للتأكد من عدم إصابة أفراد أسرته بنفس المرض، مشيرة إلى أنها أخبرت زوجته بضرورة الذهاب للمستشفى لإجراء التحاليل اللازمة لذلك ووافقت على طلبها.

وكانت مستشفى قليوب العام قد أعلنت صباح اليوم حالة الطوارئ القصوى فى جميع أقسام المستشفى بعد اكتشاف الأطباء إصابة مريض يدعى "أ .س" بالإيدز، وتم عزله وبعدها تم نقل إلى مستشفى العباسية لتلقى العلاج.


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