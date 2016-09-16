3 علاجات منزلية لتعزيز الخصوبة عند المرأة أهمها التمر والرمان

قدم تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" بعض العلاجات المنزلية التى تعمل على زيادة الخصوبة عند المرأة التى تعانى من مشكلة صحية تؤثر على معدل الخصوبة، مثل مشاكل بطانة الرحم ،ومشاكل قناة فالوب والغدرة الدرقية ،وفقر الدم والأورام الليفية الرحمية ،وتكيس المبايض.

وجاء فى التقرير أن العلاجات المنزلية ،والتى تزيد من الخصوبة عند المرأة تتضمن الآتى:

1.التمر:

فإنه غنى بالحديد والفيتامينات مثل A,B، كما أنه يزيد من فرص حدوث الحمل وإمداد الجسم بالمواد المغذية التى تساعد فى حدوث حمل سليم، لذا فمن الأفضل تناول منها 5 إلى 6 مرات فى اليوم.

2.القرفة :

كما أن مسحوق القرفة يمكن خلطه مع كوب من الماء الدافئ ،وتناوله مرة واحدة فى اليوم، فهذا يعمل على تعزيز وظيفة المبيض والخصوبة وعلاج الأورام الليفية فى بطانة الرحم، لكن لا يجب تناول أكثر من ملعقة صغيرة واحدة فى اليوم .

3.الرمان:

يلعب دورا مهما فى تعزيز الدورة الدموية بالمناطق التناسلية ،ويحد من مخاطر الإجهاض، بل هو أيضا جيد لنمو الجنين، فمن الأفضل الاستمتاع بكوب من عصير الرمان.