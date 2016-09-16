روج ألور إنك Rouge Allure Ink جديد Chanel

بيروت- سيدتي نت

أحمر شفاه سائل خالٍ من اللمعية علامة جاذبيتك

أول أحمر شفاه بحدّة الصبغة وثباتها من شانيل CHANEL

من أجل لون حاد وكثيف بثبات طويل ووزن غاية في الخفّة

بعد مجموعة خريف 2016، LE ROUGE • COLLECTION N°1 التي ابتكرها كل من لوشيا بيكا واستوديو ابتكار الماكياج، تواصل شانيل CHANEL تسليط الضوء على اللون لأحمر عبر إعادة تحديد دوره بطريقة مبتكرة. وتكرّس مجموعة ROUGE ALLURE INK نفسها لجمال الشفاه فتقوم بسبر أغوار جديدة في عالم مستحضرات تلوين الشفاه السائلة الخالية من اللمعية بأسلوب فريد وإحساس لم يسبق له مثيل. إذ تقوم تركيبته المريحة ومخمليّةِ الملمس بإعادة ابتكار المظهر الخالي من اللمعية كما تقوم بخطوة جريئة جدًا على مستوى اللون من حيث الحدّة من أجل ماكياج نهائي ذي إشراقٍ قوي. تمامًا كالصبغة، يتحد اللون بالشفاه بشكل فوري وبخفّة فائقة من أجل ترك علامة تدوم طويلًا. وتبرز هذه المستحضرات الجديدة بفضل ألوانها الحادّة وثباتها الطويل والراحة الاستثنائية التي تقدّمها. مجموعة ROUGE ALLURE INK الفريدة تبتكر طريقة جديدة لوضع أحمر الشفاه.