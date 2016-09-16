افتتاح أول قسم لمستحضرات تجميل كريستيان لوبوتان بالمنطقة في ترايانو

أعلن ترايانو، المتجر المتخصص والفاخر التابع لمجموعة شلهوب في ياس مول أبوظبي، عن افتتاح أول قسم مخصص لمستحضرات التجميل من علامة كريستيان لوبوتان التجارية في المنطقة.

وتزامناً مع الإطلاق العالمي لمجموعة عطور House of Louboutin، قدم متجر ترايانو قدم مجموعة واسعة من أحدث منتجات التجميل والعطور النسائية من كريستيان لوبوتان لزبائنه في أبوظبي، مثل Bikini Questa Sera وTornade Blonde وTrouble in Heaven.

طلاء الأظافر الذي يحمل توقيع لوبوتان أبرز منتجات مجموعة التجميل الرائعة التي ستقدم في ترايانو، والتي تعتمد طريقة المصمم الفرنسي في تصميم الأحذية النسائية ذات اللون الأحمر للنعل. وقد تمت تسمية هذه المجموعة تبعاً لأسماء طرازات أحذية كريستيان لوبوتان المعروفة، مثل "دكولت"، "بيانكا"، "بلومينت"، "دافوديل"، و"باتينيول"، كما ستتميز هذه المجموعة بالتصميم الأنيق للزجاجات، حيث تم عرض حوالي 30 لوناً ضمن قسم لوبوتان في ترايانو. كما قدم مجموعة أحمر الشفاه "غلوس" بألوانها الثمانية الغامقة والفاتحة، إضافة إلى محدد الشفاه "لوبياك".

و حضر خبراء التجميل المدربين على مستحضرات كريستيان لوبوتان لتقديم خبراتهم ونصائحهم لضيوف المتجر، إضافة إلى جعل التسوق في ترايانو تجربة لا تنسى.