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لانكوم تطلق آيلاينر Grandiose في بيروت

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الخميس 15-09-2016 18:44

أطلقت "لانكوم" مستحضرها الجديد آيلاينر Grandiose بعنقها المنحني الذي سيسّهل عليك –سيدتي- رسم شكل العين بطريقة بسيطة وجذّابة.
حضر هذا الحفل نخبة من الوجوه الإعلامية والاجتماعية، في فندق Le Gray وسط بيروت، حيث حظيت بفرصة تجربة هذا المستحضر والذي يعدّ من المستحضرات التجميلية المفضّلة في حقيبة كل امرأة كونه يتيح لها التألق بأجمل عينين سواء كانت خبيرة أو مبتدئة في وضع المكياج.
كما قدّمت "لانكوم" من جهتها العديد من النصائح في عالم تجميل ورسم العينين للحصول على نتائج أفضل حيث ان آيلاينر Grandiose الجديد يتماشى مع جميع أشكال وتقاسيم العين .
"سيدني نت " حضرت الحفل وعادت بالصور التالية

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سيدتي