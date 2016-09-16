غلق ٣ مطاعم وتحرير ٩ محاضر وضبط طن أرز مجهول المصدر بالمنوفية

شنت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، حملاتها على المنشآت الغذائية بشبين الكوم ومعاقبة المخالفين من خلال قرارات بإيقاف تشغيل بعض المطاعم المخالفة.

وأكدت وكيل الوزارة أن الحملة تأتى انطلاقًا من خطة المديرية خلال عيد الأضحى المبارك، والتى بدأت أول أيام العيد وحتى اليوم بمشاركة فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وطبيب من الطب البيطرى ومفتش تموين بإدارة شبين الكوم الصحية.

كما قامت وكيل الوزارة بالمرور على المطاعم والكافتيريات والأماكن التى تقدم الوجبات الجاهزة، وكذلك محال الأسماك، وشملت مطاعم كنتاكي وميد واى ومؤمن والدمشقى وجاردينيا وسلاجى وتريسل وأربيسيا، ومحل أسماك قشر بياض.

وأصدرت وكيل الوزارة قرارًا بإيقاف تشغيل مطبخ كافيه ميد واى ومطبخ مطعم جاردينيا ومطبخ أسماك قشر بياض فورًا، وذلك لوجود مخالفات اشتراطات الصحية، وقد تم أخذ 31 عينة أغذية متنوعة وإرسالها إلى المعامل للفحص لمدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، وكذلك تحرير 9 محاضر جنحة صحية.

فى سياق متصل، تمكنت مباحث التموين بالمنوفية، من ضبط طن أرز مجهول المصدر بمحل بقالة بمركز منوف تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطاراالعميد مجدى جميل رئيس مباحث التموين يفيد من تحرير القضية رقم 11280 جنح مركز منوف لسنة 2016م ضد ع. ح . ع . ا 46 عاما مسئول عن محل بقالة بمركز منوف وتم ضبط (1 طن أرز) مجهولة المصدر.