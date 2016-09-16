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خطأ فادح يقتل هيلاري كلينتون!

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الخميس 15-09-2016 17:46

صدمة كبيرة وغير متوقعة سببتها قناة ABC7 المحلية الأمريكية لمشاهديها، حيث أعلنت عن طريق الخطأ وفاة المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون Hillary clinton.

وأذاع الخبر مقدم النشرة المسائية جو توريس Joe Torres الذي قال: "نبدأ بالأخبار العاجلة حول وفاة هيلاري كلينتون"، ليعود ويصحح كلامه بالقول إن أطباء كلينتون شخصوا إصابتها بالإلتهاب الرئوي.

يشار إلى أنه تم تشخيص إصابة هيلاري بنوع من الإلتهاب الرئوي الناتج عن بكتيريا لا تنتقل عن طريق العدوى.

وقالت طبيبة كلينتون ليزا بارداك إن الأخيرة عانت من إلتهاب رئوي معتدل وغير معدٍ، وعولجت منه بتناول المضادات الحيوية، مؤكدة أن باقي فحوصاتها الطبية عادية وهي في حالة ذهنية ممتازة.

وكانت مرشحة الحزب الديمقراطي قد ألغت رحلة في حملتها الإنتخابية إلى كاليفورنيا بسبب وضعها الصحي، واضطرت الأحد الفائت إلى مغادرة إحياء ذكرى أحداث 11 سبتمبر/ أيلول بعد شعورها بإعياء شديد.

 

 

 

 

 

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