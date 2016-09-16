مدرب الوداد المغربي: درست الزمالك جيدًا.. وأعرف مستوى لاعبيه

قال مدرب الوداد البيضاوي المغربي، الويلزي جون توشاك، اليوم الخميس، إن النقص العددي في صفوف الزمالك قبل لقاء الفريقين في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لن يقلل من قوة منافسه.

وسيلتقي الفريقان، غدًا الجمعة، في استاد برج العرب في الإسكندرية.

وأضاف توشاك في المؤتمر الصحافي الذي عقد، اليوم الخميس: “لا أنظر إلى ما يقال عن وجود نقص في صفوف المنافس لأنه سيخوض المباراة في النهاية بمشاركة 11 لاعباً”.

وتضم قائمة الزمالك 17 لاعبًا فقط مقيدين بالقائمة الأفريقية من بينهم 3 حراس مرمى.

وتابع توشاك: “المباراة ليست سهلة ولا تعتمد على الحظ ونسعى للفوز بها لجعل مهمتنا أسهل في لقاء العودة بالمغرب، درست الزمالك جيدًا من خلال مبارياته الأخيرة في كأس مصر وخاصة في النهائي أمام منافسه الأهلي وأعرف الكثير عن مستوى لاعبيه”.

وأشار توشاك إلى أنه اعتاد على اللعب في مصر بعد مباراته في دور المجموعتين «الثمانية» أمام الأهلي لكنه استدرك قائلًا: “مباراة الغد مختلفة لأنها في الدور قبل النهائي… يصعب التعويض”.