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القبض على حارس الترجي التونسي بسبب قضية مخدرات

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القبض على حارس الترجي التونسي بسبب قضية مخدرات القبض على حارس الترجي التونسي بسبب قضية مخدرات

حارس الترجي التونسي سامي هلال – أرشيفية

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن الأمن أوقف حارس الترجي التونسي، سامي هلال في مطار قرطاج الدولي في قضية مخدرات.

وأوقف حارس الترجي فور وصوله لمطار قرطاج، أمس الأربعاء، قادمًا من مدينة مراكش المغربية، إذ كان يقيم منذ أكثر من عام، حسبما ذكر موقع صحيفة المغرب اليوم.

وأفاد نفس المصدر أن اللاعب كان متحصنًا بالفرار بسبب صدور برقية تفتيش ضده على خلفية تورطه في قضية مخدرات.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن في وقت سابق إيقاف اللاعب عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة عامين لسقوطه في اختبار تعاطي المنشطات بعد مباراة فريقه الترجي أمام نادي حمام الأنف في ربع نهائي كأس تونس في أغسطس  2015، وتنتهي عقوبة الإيقاف في 28 سبتمبر 2017 .

ويتوقع أن يمثل اللاعب أمام القضاء، غدًا الجمعة، بحسب نفس المصدر.

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